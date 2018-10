Den Jägern fehlt die Konstanz

Ein Drittel ihrer Saisonspiele haben die Mannschaften der Fußball-Kreisliga B bereits absolviert. Um einen Alleingang der souveränen Spitzenreiter aus Fachsenfeld/Dewangen sowie Riesbürg zu verhindern, ist die Konkurrenz nun gefordert.

Kreisliga B III: Weiterhin ungeschlagen marschiert Fachsenfeld/Dewangen (1./23 Punkte) vorneweg. Lediglich zwei Unentschieden gegen Eggenrot sowie zuletzt gegen Wasseralfingen II trüben die makellose Bilanz, hatten für den souveränen Tabellenführer aber den hübschen Nebeneffekt, dass die Konkurrenz auf Distanz gehalten wurde. An diesem Wochenende wird die Dominanz der SGM aussetzen. Der einfache Grund: Die Begegnung mit der DJK SV Aalen (11./7) wurde auf Ende November verlegt. Die SG Schrezheim (2./16) als Zweitplatzierten trennen gerade einmal vier Zähler von Rang zehn, umgekehrt ist der Rückstand zum Klassenprimus bereits auf sieben Punkte angewachsen. Bereits am Samstag wollen die Sportfreunde Rosenberg (3./16) ihren Erfolgslauf auch gegen den FC Ellwangen II (14./4) fortsetzen, die gleichauf liegenden Schrezheimer müssen tags darauf vor heimischer Kulisse gegen die ebenfalls formstarke SGM Rindelbach/Neunheim (8./13) bestehen. Union Wasseralfingen II (4./16) empfängt derweil Neuler II (6./14) und will in diesem wegweisenden Verfolgerduell an den 3:1-Sieg aus dem Bezirkspokal anknüpfen. An Boden verloren haben zuletzt die Sportfreunde Eggenrot (5./14), die nach vier Spielen ohne Sieg auf den SV Dalkingen (9./12) treffen.

Auch der SVD strebt nach drei Remis in Folge wieder nach einem Dreier und fügte jüngst dem SV Jagstzell (1:1) einen kleinen Dämpfer zu. Der Vorjahresdritte aus Jagstzell benötigt gegen Wört II (12./7) deshalb einen Sieg, um den Anschluss nach oben aufrecht zu erhalten. In Reichweite zu den Spitzenplätzen rangiert weiterhin Hüttlingen II (10./12), das in der Favoritenrolle beim SSV Aalen II (13./5) antritt.

Kreisliga B IV: Riesbürg (1./24) bietet sich die Möglichkeit, ihre Vormachtstellung auszubauen. In jedem Fall reist der Spitzenreiter als klarer Favorit zum Vorletzten Lauchheim II (13./6), der in der Vorwoche durch den 2:1-Erfolg gegen Absteiger Röhlingen jedoch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat. Riesbürg sollte gewarnt sein, einen unnötigen Ausrutscher zu vermeiden, zumal die Verfolger weiterhin in Schlagdistanz liegen. Der SC Unterschneidheim (2./20), der mit der 1:3-Niederlage gegen Zöbingen einen herben Rückschlag verkraften musste, hat mit Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (7./16) einen weiteren direkten Aufstiegskonkurrenten zu Gast. Die SGM hat aktuell einen beeindruckenden Lauf vorzuweisen: Die vergangenen vier Partien wurden allesamt ohne einen einzigen Gegentreffer gewonnen. Der RV SpVgg Ohmenheim (3./19), dessen Siegesserie jüngst vom Klassenprimus aus Riesbürg beendet wurde, bekommt es derweil mit dem unberechenbaren Unterkochen II (11./9) zu tun. Alle seine sechs Heimspiele konnte der Kösinger SC (4./18) bislang für sich unterscheiden und will diese Erfolgsserie auch gegen den FSV Zöbingen (6./16) fortsetzen. Die Abwehrreihe des FSV, in dieser Saison erst sechsmal überwunden, dürfte den KSC allerdings vor Herausforderungen stellen. Nach drei sieglosen Auftritten steht der SV DJK Nordhausen-Zipplingen (5./16) wiederum unter Zugzwang, beim Schlusslicht Kirchheim/Trochtelfingen II (14./1) wartet nun aber eine lösbare Aufgabe. Auch der SV Elchingen (8./13) droht nach zwei Niederlagen den Anschluss zur Spitzengruppe vorläufig zu verlieren und hat gerade deshalb einen Dreier gegen Waldhausen II (12./7) fest im Blick. Längst ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht sind Röhlingen (10./9) sowie Lippach (9./10). Vor ihrem direkten Aufeinandertreffen sind die langjährigen A-Ligisten noch nicht so recht in Form gekommen, Lippach hat sich jedoch als äußerst auswärtsstark bewiesen.

Kreisliga B V: Kein Spieltag.