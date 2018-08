Den guten ersten Eindruck bestätigen

Seit vergangener Woche läuft der Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga A. In einer kräftezehrenden ersten Woche sind die Teams mehr oder weniger gut aus den Startlöchern gekommen. Erste Überraschungen gab es jedenfalls schon, einige Konkurrenten haben ihr Potenzial angedeutet und müssen nun der Herausforderung standhalten, ihren starken ersten Eindruck weiter zu bestätigen. In der A II sind nach zwei absolvierten Spieltagen drei Teams noch ohne Punktverlust, am Tabellenende hingegen hat sich ein noch erfolgloses Quintett eingereiht.

Kreisliga A I: Die SGM Hohenstadt/Untergröningen (16./0 Punkte) hat nach der 0:2-Auftaktpleite gegen den TSB Gmünd erst einmal die „Rote Laterne“ übernommen – und am Sonntag direkt den nächsten Hochkaräter vor der Brust. Bei der ambitionierten SG Bettringen II (3./3) geht der Liganeuling als Außenseiter ins Rennen. Der TSV Essingen II (4./3) möchte derweil an seinen gelungenen ersten Auftritt anknüpfen und im Optimalfall beim TSV Mutlangen (10./0) den nächsten Dreier verbuchen.

Kreisliga A II: Hier steht bereits der dritte Spieltag auf dem Programm und hinter den Teams liegt eine kräftezehrende Zusatzschicht vom Mittwochabend. Überraschungen hat es schon zuhauf gegeben und die Tabelle wirkt zumindest aktuell etwas auf den Kopf gestellt. Denn während sich mit Adelmannsfelden sowie Bopfingen zwei Spitzenteams der Vorsaison erst einmal am Tabellenende eingereiht haben und auch die beiden Bezirksliga-Absteiger Aalen und Ebnat erste Rückschläge einstecken mussten, haben allen voran die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./6 Punkte) wie auch die DJK SV Eigenzell (2./6) bislang positiv überrascht. Beide müssen nun jedoch ihren ersten guten Eindruck bestätigen, es warten harte Bewährungsproben: Spitzenreiter Schwabsberg hat beim hochgehandelten SSV Aalen (7./3) ein hochklassiges Topspiel vor der Brust, Liganeuling Eigenzell empfängt den VfB Ellenberg (17./0), der durch die jüngste 0:4-Pleite gegen Schwabsberg weiterhin ganz unten rangiert. Der dritte im Bunde, der seine bislang weiße Weste bewahren möchte, ist der TSV Hüttlingen (2./6). Der Vorjahresfünfte ist bislang der einzige potenzielle Favorit, der seiner Rolle vollauf gerecht werden konnte, muss nun aber beim FC Schloßberg (13./0) bestehen. Doch es wird sich am Sonntag nicht nur zeigen, wer die beste Frühform offenbart, sondern auch wer sich seine Kräften in dieser „Englischen Woche“ am besten einteilen konnte. Aufsteiger TSG Abtsgmünd (11./3) möchte seine ordentliche Tendenz zum Saisonstart auch beim SV Kerkingen (6./3) fortsetzen und sich zugleich im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Der SV Ebnat (10./3) hat derweil mit dem SV DJK Stödtlen (8./3) einen aussichtsreichen Konkurrenten im Aufstiegsrennen zu Gast und will zugleich die 1:2-Niederlage in Pfahlheim vergessen machen. Jener SV Pfahlheim (4./4) ist augenscheinlich sehr gut aus den Startlöchern gekommen und will auch im Gastspiel beim TSV Westhausen (14./0) ungeschlagen bleiben. Mit je einem Sieg und einer Niederlage sind der VfB Tannhausen (12./3) und die SG Union Wasseralfingen (9./3) in die neue Runde gestartet.

Fünf Teams sind derweil noch ohne Punktgewinn und müssen bereits frühzeitig um den Anschluss ans Mittelfeld kämpfen. Der amtierende Vizemeister TSV Adelmannsfelden (16./0) enttäuschte bislang und ist zugleich das einzige Ligamitglied, dem in zwei Partien noch kein eigener Treffer gelungen ist – das wird sich auch am Sonntag nicht ändern, denn der spielfreie TSV ist zum Zuschauen verdammt und könnte sogar die „Rote Laterne“ übernehmen, sollte das aktuelle Schlusslicht Ellenberg in Eigenzell überraschen.

Auch der TV Bopfingen (14./0) konnte den starken Eindruck der vergangenen Rückrunde bislang in keinster Weise bestätigen und steht bei den noch ungeschlagenen Sportfreunden Dorfmerkingen II (5./4) durchaus unter Zugzwang. Zeitgleich hoffen auch Westhausen sowie Aufsteiger Schloßberger auf ihr erstes Erfolgserlebnis, wobei der am Mittwoch spielfreie FCS gegen Hüttlingen von seinen womöglich größeren Kräftereserven profitieren möchte – für alle Beteiligten gilt es, einen fatalen Fehlstart abzuwenden.

Kreisliga A III: Mit einer Woche Verspätung ertönt nun auch für die SGM Königsbronn/Oberkochen der Startschuss. Zu Gast ist die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die mit einem 2:2-Remis gegen Fleinheim am vergangenen Sonntag bereits ihren ersten Zähler verbuchen konnte, während die SGM spielfrei zuschauen musste.