Mit einer starken Leistung haben sich die Sportfreunde Dorfmerkingen von ihren Fans in die Sommerpause verabschiedet. Der 7:2-Sieg sichert dem Aufsteiger den 3. Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsligasaison.

Was wäre gewesen, wäre man in den vergangenen Partien nur annähernd so engagiert zu Werke gegangen, wie bei dieser Partie? Dies war die nach Spielende häufigst diskutierte Frage rund um das Dorfmerkinger Sportgelände. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den Sportfreunden und dem Gast aus Echterdingen. Bereits nach drei Minuten hatten die Sportfreunde ihre erste Torchance, als ein langer Ball von Schiele zu Weiß kam und Echterdingens Keeper Özerdem per Fußabwehr klärte.

Doch der Dorfmerkinger Führungstreffer ließ nicht lange auf sich warten. Fast jeder Dorfmerkinger Angriff lief über Daniel Nietzer, so auch in der elften Minute, als er Benjamin Schiele bediente, dessen Rückpass zu Niklas Weissenberger kam und dieser zum Dorfmerkinger Führungstreffer vollstreckte. Danach war es Marco Haller und kurze Zeit später Fabian Weiß, sie bereits nach 19 Minuten die Vorentscheidung auf dem Fuße hatten.

Doch auch Echterdingen hatte seine offensiven Aktionen. Zuerst bewahrte Dorfmerkingens Keeper Hirschmann mit einer Glanzparade die Sportfreunde vor dem Ausgleich. Danach war auch er machtlos als Häcker mit einer Einzelaktion nach 25 Minuten den Ausgleich markierte. Nach 35 Minuten dann die erneute Dorfmerkinger Führung durch Weissenberger nach einem groben Abwehrschnitzer von Zukic und im Gegenzug war es erneut Häcker der für den 2:2-Halbzeitstand sorgte.

Nach der Pause und einem Foulelfmeter, verschuldet an Weiß, der diesen selbst zur erneuten Dorfmerkinger 3:2-Führung verwandelte, war es endgültig um den Gast geschehen. Die Mannen um Trainer Helmut Dietterle spielten sich in einen wahren Fußballrausch, knüpften an die Leistung der Vorrunde an und landeten auch einen verdienten 7:2-Heimsieg, der bei konzentrierterer Chancenverwertung auch hätte zweistellig ausfallen können. (jsc)