Für Handball-Bezirksligist HSG Oberkochen/Königsbronn steht am Sonntag um 17 Uhr das nächste schwere Heimspiel vor der Tür. Zu Gast in der Herwartsteinhalle in Königsbronn ist der souveräne Tabellenführer SG Bettringen. Wenn der Spieltag für die Gäste ganz optimal läuft, könnte die SGB bereits am Wochenende die Meisterschaft klar machen, dazu müsste allerdings im anderen Sonntagsspiel der favorisierte TV Treffelhausen zuhause Punkte gegen Wangen/Börtlingen liegen lassen.

Die Bjelic-Mannschaft im Vergleich zur 22:33-Heimniederlage gegen die Turnerschaft Göppingen in der Vorwoche deutlich steigern, damit eine Überraschung im Bereich des Möglichen liegt. Durch den unglücklichen wie unnötigen Punktverlust, hat es die HSG verpasst, an den vor ihr platzierten Teams dran zu bleiben und muss nun wieder eher nach hinten schauen. Vor allem im Angriff blieb die Mannschaft über weite Strecken vieles schuldig und agierte oftmals ideenlos. Hier wurde im Training unter der Woche der Hebel angesetzt und das schnelle Umschalten sowie das Spiel in der Kleingruppe forciert. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen die verletzen Eckardt und Balle sowie Olly Huep aufgrund seiner Sperre. Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz von Kai Lumpp, der unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Somit müssen die Gastgeber erneut mit einem dünnen Kader vor allem im Rückraum klarkommen. Die restlichen Spieler werden aber sicherlich alles daran setzen, den Favoriten zu ärgern um mit einer eventuellen Überraschung die Meisterschaft doch noch ein wenig spannend machen.