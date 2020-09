Den doppelten Heimvorteil erspielt

Nach langer coronabedingter Pause ist am vergangenen Samstag das Viertelfinale des U 23 Deutschlandpokals im Radball im bayrischen Bechhofen (Ansbach) ausgetragen worden. Die Verbandsligamannschaft des RKV-Hofen, Dennis Berner/Magnus Öhlert wollte nach langer Trainingspause und ebenfalls coronabedingtem Ausfall der Aufstiegsspiele in die Oberliga in diesem Wettbewerb auf jeden Fall unter die ersten drei Mannschaften kommen und sich fürs Halbfinale qualifizieren, das am 10. Oktober in Hofen ausgetragen wird.

Gleich im ersten Spiel hatte es das Hofener Team mit den Hausherren aus Bechhofen zu tun. Schon nach dem ersten Angriff konnten die Franken das erste Tor für sich verbuchen. Ab dem Zeitpunkt dominierte aber Hofen das Spiel. Technisch überlegen konnten die beiden Hofener das Spiel klar mit 6:2 für sich entscheiden.

Der nächste Brocken ließ nicht lange auf sich warten. Die aus dem badischen Eltzach-Prechtal stammende Oberligamannschaft konnte den Führungstreffer für sich markieren. Im weiteren Spielverlauf stellten sich die Hofener mehr und mehr auf das Prechtaler Spiel ein und konnten die Partie mit 8:2 gewinnen. Die Merklinger Radballer waren der dritte Gegner an diesem Tag, hier waren die Kräfte schon zur Halbzeit verteilt. Hofen gewann letztlich mit 8:2. Bereits mit diesem Ergebnis hätte es für die beiden Hofener zur Qualifikation fürs Halbfinale gereicht, aber Hofen I wollte den Tagessieg. Ausgerechnet der spätere Letzte des Turniers sollte den Hofenern zwei Punkte abluchsen. Hofen erkämpfte sich eben noch ein 4:4 Unentschieden. Der Kracher aber kam erst im letzten Spiel gegen die Mannschaft aus dem hessischen Nordshausen. In einem Spiel auf Augenhöhe mit ausgeglichenen Spielanteilen beider Mannschaften konnte sich Nordshausen ebenfalls den Führungstreffer sichern. Hofen lief lange gegen den hervorragend spielenden Torwart der Hessen an. Schließlich konnte ein am Strafraumkreis gegebener Freistoß durch Magnus Öhlert zum Ausgleich genutzt werden. Kurz vor Schluss sicherte sich Denis Berner den Ball und verwandelte zum 2:1. Mit einem Punkt Vorsprung sichert sich Hofen damit den Sieg. Damit steht Hofen im Halbfinale in der Heimat. Dort steigt zudem das Finale