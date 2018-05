„Den Deckel draufmachen“

Bereits an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt Fußball-Verbandsligist TSV Essingen den Tabellendritten und immer noch mit Chancen auf einen der ersten beiden Plätze ausgestatteten FSV Hollenbach im Schönbrunnenstadion.

Der 4:0-Erfolg bei der Premiere von Trainer Michael Hoskins hat neues Selbstbewusstsein in der Essinger Mannschaft entfacht und Hoskins selbst war auch mit der zweiten Trainingswoche unter seiner Leitung sehr zufrieden. „Die Mannschaft hat es in Rutesheim wirklich überragend gemacht, dennoch mussten wir auch dort erst einmal ein Tor schießen. Als die Dose dann aber offen war, ging es“, blickt Hoskins zurück auf seinen Premierenerfolg mit den Essingern. Unter der Woche sind ihm besonders Daniel Eisenbeiß und Daniel Serejo aufgefallen, die „wie verrückt“ trainiert hätten. Bei Eisenbeiß könnte die Erklärung naheliegend ein: er ist jüngst Vater geworden. Allerdings fehlten unter der Woche auch einige Akteure krankheitsbedingt. Maximilian Eiselt, Christian Essig und Jan-Philip Klein verpassten einige Trainingseinheiten und Simon Fröhlich ist nach wie vor nicht richtig fit. Wer in welcher Form am Freitag doch noch auflaufen kann, wusste Hoskins noch nicht. Eisenbeiß und Patrick Faber kehren dafür zurück, „so dass wir zumindest auf denselben Positionen tauschen könnten“, so Hoskins.

Viel wissen wird er aber über den kommenden Gegner Hollenbach, denn dieser hat am vergangenen Wochenende Tabellenführer Normannia Gmünd mit dessen Trainer Holger Traub mit 3:2 besiegt. Traub und Hoskins kennen sich noch aus vergangenen Jugendtrainerzeiten und schätzen sich gegenseitig sehr. „Holger wird mich schon genügend vor diesem Gegner briefen, so dass wir bestmöglich vorbereitet sein werden“, gibt Hoskins schmunzelnd zu Protokoll.

40 Punkte vollmachen

Von der Partie erwartet er einiges. „Hollenbach muss gewinnen, wenn es oben weiterhin mitsprechen möchte und wir möchten zu Hause natürlich gewinnen, um dann auch rechnerisch den Deckel draufzumachen. Wobei mich das Rechnerische eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Ich möchte einfach diese Partie gewinnen“, sagt Hoskins, der anfügt: „Die Situation macht die Musik.“

Bei einem Sieg hätte der Fußball-Verbandsligist aus Essingen dann 40 Punkte und die Klasse bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen wohl gesichert.