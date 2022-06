Demo vor Beruflichem Schulzentrum gegen Ministerpräsident Kretschmann

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist am Donnerstag im Ostalbkreis unterwegs. Unter anderem steht auch Aalen auf dem Programm. Dort soll er ab 19 Uhr bei einem Bürgerempfang am Beruflichen Schulzentrum zu Gast sein.

Im Vorfeld haben „Querdenker“ und Corona-Maßnahmenkritiker eine Demonstration bei Telegram angekündigt und bei der Stadt angemeldet. Rund 150 Menschen versammelten sich bereits kurz nach 18 Uhr mit Plakaten und Schildern vor der aufgestellten Lokomotive. Die selbsternannten „Schützer des Grundgesetzes“ warten zur Stunde auf den Ministerpräsidenten.

Die Stimmung ist aufgeheizt. Vor dem Beruflichen Schulzentrum in Aalen versammeln sich Gegner der Corona-Maßnahmen. (Foto: Katharina Carle)

Die Stimmung vor Ort ist angespannt. Die Teilnehmer greifen unter anderem den mit Corona infizierten Landrat Joachim Bläse an, der nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann. Er simuliere nur, so der Tenor der Gruppe.

+++ 18.35 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt vor Ort an. Er wird mit einem gellenden Trillerpfeifen- und Trommelkonzert von den Demonstranten empfangen. Doch viel wird er nicht davon mitbekommen haben. Der Grünen-Politiker wurde abgeschirmt und zügig in ein anderes Gebäude gebracht.