Dem Nachwuchs eine Chance

Die nächste Aalener Jamsession im Frapé am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr gehört voll und ganz dem Nachwuchs. Unter dem Titel „Newbies Nights“ stellen sich gleich mehrere Nachwuchsbands aus der Region dem Publikum. Ein Novum: Einmal im Jahr bekommen junge Bands die Chance, im Frapé als Headliner die Aalener Jamsession zu eröffnen.

The HS Twins: Dieses junge Akustiktrio der Musikschule Neresheim fand 2017 zusammen. Die Band erarbeitete sich ein kleines aber feines Repertoire mit cleveren Arrangements verschiedener Rock- und Pop-Songs. Besetzung: Anna Hahn (Gesang, Gitarre), Eva Hahn Gesang), Svenja Stets (Piano).

The Quips: Die Schulband der Musikschule Oberkochen-Königsbronn arbeitet momentan an ihrer ersten EP. An diesem Abend möchte die Band die Gelegenheit nutzen, um eine Kostprobe ihrer eigenen Songs geben. Besetzung: Jonas Esslinger (Gesang, Gitarre), Anaïs Bustaus (Gesang), Paul Rathgeb (Gitarre), Chris Anderson (Bass), Fabian Grimm (Schlagzeug).

Three Hours: Three Hours sind fünf Musiker zwischen 17 und 18 aus Aalen, die seit 2016 hauptsächlich Rock und Pop spielen. Von funk-rockigen Liedern wie „Tell Me Baby“ der Red Hot Chilli Peppers bis zu Balladen wie „Perfect" von Ed Sheeran. Besetzung: Elsa Krieg (Gesang, Gitarre), Clara Kläsges (Gesang, Piano), Daniel Widmann (Gitarre), David Müller (Bass), Simon Häussler (Schlagzeug).

Seit 2007 ist die Aalener Jamsession eine offene Jam- und Konzertplattform für Musiker jeden Alters und für jeden Musikstil. Das Eröffnungsset dauert in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten. Kontakt: Stefan Frank, Telefon 07361 / 5579226 oder E-Mail stefanfrankmusic@gmx.de. Weitere Sessiontermine (Beginn jeweils 20.15 Uhr): 3. April Ben Barritt (London); 8. Mai Molass (Essen); 5. Juni BBQ – Bastian Brugger Quartett; 3. Juli Schwörhaus Bigband (Schwäbisch Gmünd, Leitung Stefan Spielmannleitner).