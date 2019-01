Dem Menschen auf der Spur

Im Labor an der Hochschule Aalen war er Vorreiter auf dem Gebiet der Robotik. Der Mensch in all seinen Facetten und Lebensstationen von der Auferstehung bis zur Agonie beschäftigt ihn als Künstler aber schon seit langem. Künstliche Intelligenz und steinerne Archaik sind für Dietmar Schmid nichts, was sich ausschließt.

Im Gegenteil. Was er mit Hammer und Meißel, Stift, Pinsel oder einfach mit dem Finger als „menschlichem Pinsel“ erschafft, ist jetzt unter dem Titel „Der Mensch – piktural und skulptural“ im Landratsamt zu sehen. Da zeigt sich: Der 2006 emeritierte Professor ist in vielen Kunsttechniken und Stilen zu Hause. Der Surrealismus ist nur einer davon.

Abgenommen am lebenden Modell

Ein Beispiel seiner Arbeit: Die weiblichen Torsi unter dem Titel „Partnerschaft“, aus Holz und Blech per Laser herausgelöst, abgenommen von einem „echten“ weibliche Körper, also einem lebenden Modell. Schmid zeigt innen und im abends illuminierten Außenbereich verdrehte Körper, die stolze Freiheit oder den Tod, aus dem neues Leben geboren wird. Metamorphosen, die sich nicht nur in Jura-Marmor und Sandstein, sondern auch in der gleichnamigen Serie als Pigmentpenetrationen finden. Was das ist? Einfach gesagt wird auf die Rückseite eines Vlieses Farbe oder ein Pigment aufgetragen, die es durchdringt. Die Rückseite wird dann für den Betrachter zur Vorderseite.

Wie der Landrat bei diesem „Essinger Treffen“ (Klaus Pavel und Dietmar Schmid wohnen dort) feststellte, setzt sich der Künstler auch mit gesellschaftskritischen Themen auseinander. Etwa mit dem 3,50 mal 1,90 Meter großen Triptychon auf Leinwand, „Flucht aus Afrika“: Aus den in ihrer Kultur verwurzelten Menschen mit Gesicht werden gesichtslose Körper, die sich auf eine weiße Fläche zubewegen – in eine unsichere, nicht vorgezeichnete Zukunft? Schmid thematisiert sexuelle Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 oder die Männer und Frauen aus der Oper „Lulu“.

Bei der Eröffnung griff Musiklehrer, Bandcoach, Ensembleleiter und Musiker Christian Steiner zur Gitarre und sang unter anderem „Schließe die Augen“. Das passte gut zu einer ungewöhnlichen Maltechnik von Schmid, den „Blindtastungen“, auf die auch Wolfgang Nußbaumer kurz in seiner Einführung einging. Was das nun wieder ist? Er fühlt beziehungsweise tastet seinen Körper mit geschlossenen Augen ab und zeichnet mit der rechten Hand die Umrisse. Also Künstlerhand statt Roboterarm.