Dem Highlight ein Highlight folgen lassen

Keine Gästefans beim VfB-Spiel – Neuer Termin

Auch am Sonntag sind weiterhin keine Gästefans erlaubt. Aufgrund der Bestimmungen in der anhaltenden Corona-Pandemie dürfen keine Aalener Fans beim Spiel ihres Vereins in Bad Cannstatt dabei sein. Die Zuschauerkapazität auf der Anlage des VfB II ist zudem auf 400 Personen begrenzt.Der Nachholtermin für das Heimspiel gegen den FC Gießen wurde verkündet. Demnach wird die Mannschaft von Trainer Roland Seitz am Dienstag, 27. Oktober um 19 Uhr in der Ostalb Arena auf Gießen treffen. Das Spiel war wegen eines Coronafalles beim FC abgesagt worden.