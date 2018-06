Dem Glanz der alten Römer auf der Spur

Über 60 Koryphäen aus ganz Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn, der Schweiz und den Niederlanden haben sich zum größten Kolloquium dieser Art in Aalen getroffen: Drei Tage lang ging es auch interdisziplinär um die Römischen Großbronzen am Unesco-Welterbe Limes.

Die meist überlebensgroßen Statuen aus Bronze zählen zu den bedeutendsten Schöpfungen der antiken Kunst und schmückten öffentliche Plätze und Heiligtümer. Auch auf dem Gelände des größten römischen Reiterkastells nördlich der Alpen am heutigen Limesmuseum wurden viele Hundert Fragmente einer Statue gefunden – eine echte Puzzlearbeit also ist diese Wissenschaft und einiges liegt immer noch im Verborgenen.

Wohlgehütet haben die antiken Kunsthandwerker ihre hohe Kunst. Die Bronzegießer in den hochspezialisierten Werkstätten ließen sich nicht so einfach in die Karten schauen – antikes Betriebsgeheimnis. Aber genau darum ging es im Abschlusskolloquium dieses Forschungsprojektes: Wie genau haben die Meister diese beeindruckenden, formen- und detailreichen Figuren gegossen und dann die Einzelteile „montiert“ und zusammengesetzt, so dass sie wie aus „einem Guss“ wirken.

Früher, erklärt Martin Kemkes vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg, betrachtete man diese Großbronzen rein aus kunstgeschichtlicher Sichtweise. Nun wurde interdisziplinär geforscht und untersucht, etwa wie sich die Legierungen zusammensetzen, dabei kommt beispielsweise die Röntgen-Isotopen-Methode zum Einsatz.

„Dabei stieß man auf ein interessantes Phänomen“, erklärt Kemkes: Das Blei, das beim Gießen Vor-, aber auch Nachteile in dem Kupfer-Zinn-Gemisch bietet, stammt bei einem Großteil der Statuen der Limes-Region aus Abbaustätten am Rheinischen Schiefergebirge vom Hunsrück, aus dem Sauerland und der Eifel. Dies, so Kemkes, deute darauf hin, dass die Kaiser- und Götterstatuen als „Glanz“ der römischen Epoche vor Ort hergestellt wurden. Also beispielsweise nicht in Rom, sondern etwa in Augsburg.

Aus Kaiser wird Gewandnadel

Aus vielen Tausend Puzzlesteinen – Fragmenten – wurden die Statuen zusammengesetzt. Auch auf dem Gelände des Limes-Museums fand man sie. Denn als die Römer weg waren, wurde die Bronze der Statuen „recycelt“ und aus mancher Göttin oder manchem Kaiser wurden profane Gewandnadeln.

Die Ausstellung im Limesmuseum „Gebrochener Glanz“ ist das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit und in Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesmuseum Bonn und dem Archäologischen Institut der Uni Frankfurt entstanden. Sie wird von der Volkswagen-Stiftung „Forschung an Museen“ finanziert und ist noch bis 22. Februar zu sehen.