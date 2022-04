Dem Eichenprozessionsspinner geht’s an den Kragen

Die Stadt Aalen sagt ab 9. Mai dem Eichenprozessionsspinner den Kampf an. Dabei kommt auch ein Biozid zum Einsatz, das laut Pressemitteilung der Stadt allerdings ungefährlich sei.

In Baden-Württemberg tritt seit einigen Jahren verstärkt der Eichenprozessionsspinner (EPS) in Erscheinung, eine Schmetterlingsart, deren Raupen in Eichen leben. Die Raupen bilden winzige Brennhaare aus, die bei Berührung beim Menschen entzündliche und juckende Hautreaktionen hervorrufen können. Die allergischen Reaktionen können in Einzelfällen zu erheblichen Gesundheitsgefährdungen für den Menschen führen.

Auch in Aalen sind sowohl Eichenwälder als auch einzelne Eichen sehr stark mit dem EPS befallen. Nach den jüngsten Prognosen muss auch in diesem Jahr wieder mit einem starken Auftreten der Raupen gerechnet werden.

Bereits seit mehreren Jahren werden die Raupen durch das Absaugen der Gespinstnester im Juli/August bekämpft. Die zunehmende Gefahr für Menschen im Umfeld befallener Eichen ist allein durch diese mechanischen Einzelmaßnahmen nicht ausreichend. Die Sperrung von betroffenen Flächen oder Einrichtungen (Wald, Erholungseinrichtungen, Friedhof) in den Sommermonaten wäre die Folge.

Daher ist in Aalen vorgesehen, an Schwerpunkten ein für Menschen unbedenkliches Biozid einzusetzen. Das Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität der Stadt Aalen werden in Aalen im Bereich des Waldfriedhofs und des Tannenwäldles sowie befallene Einzelbäume und Baumgruppen mit diesem Mittel vom Boden aus mit einem Hochdruckgebläse zu behandeln. Dies hat sich laut Stadt bereits 2021 bewährt, so dass sich nur ein sehr geringer Befall mit dem EPS gezeigt hat. Die Einsätze im Stadtgebiet beginnen ab dem 9. Mai.

Es ist nicht auszuschließen, dass es bei der Behandlung für einzelne angrenzende Grundstücke Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Sprühnebel gibt, der jedoch für die Menschen und die übrige Flora und Fauna ungefährlich ist. Der sich beim Trocknen bildende Belag wird beim nächsten Regen abgewaschen oder kann in geeigneter Weise abgespritzt werden. Dies ist ein minimaler Nachteil im Vergleich zu der gesundheitlichen Gefährdung, die sich ohne Biozid-Einsatz durch die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners ergeben würde.