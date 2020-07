Delphine schwimmen wieder

Nach einer fast dreimonatigen Zwangspause (Coronoa-Pandemie) sitzen die Aalener Delphine nicht mehr auf dem Trockenen. Der Aalener Schwimmverein Schwimmclub (SC) Delphin Aalen hat seit geraumer Zeit seinen Trainingsbetrieb wieder aufgenommen.

Die Sportler des Schwimmclub Delphin Aalen sind sichtlich dankbar mit den Stadtwerken und dem Sportamt zwei kompetente Ansprechpartner, die eine Wiederaufnahme des Schwimmtrainings ermöglicht haben, hinter sich zu wissen. „Ein Stück Normalität ist wieder in den Alltag zurückgekehrt“, wissen einige Sportler zu berichten. Diese können mittlerweile bis zu fünfmal in der Woche ihre Bahnen im Unterrombacher Freibad ziehen. Die vorgeschriebenen Abstandsregeln können ohne Probleme eingehalten werden. Dies ist nicht zuletzt der Trennung zwischen Sportverein/Schulen und dem öffentlichen Badebetrieb zu verdanken. Der SCD fühlt ich wohl im Rombacher Freibad und so können im Mehrschichtbetrieb die unterschiedlichen Gruppen ihrem Schwimmsport nachgehen.

In einem weiteren Schritt wird der Vorstand des SC gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Sportamt prüfen, ob der Trainingsbetrieb auch im Anfänger- und Nachwuchsbereich Stück für Stück wieder aufgenommen werden kann.