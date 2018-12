Delphine schnell unterwegs

Zum Ende des Jahres waren die Schwimmer des SC Delphin Aalen beim Wonnemarer Schwimmfest in Backnang noch einmal schnell unterwegs. Highlight aus sportlicher Sicht waren die Finals über die 50 Meter (m) Sprintstrecken. Die jeweils sechs schnellsten Sportler traten noch einmal gegeneinander an und schwammen um Geldpreise.

Florian Knoblauch war bei dem Wettkampf gleich dreimal im Finale vertreten. Über 50 m Brust führte kein Weg an ihm vorbei und er siegte in der Zeit von 0:32,07 Sekunden. Auch über 50 m Freistil in 0:25,79 sowie über 50 m Schmetterling reichte es im Finale von Backnang zu Platz drei.

Ein weiterer Allroundsprinter war Maximilian Epple, der sich über 50 m Freistil in der Zeit von 0:25,82 und über 50 m Rücken in 0:31,37 (0:31,05 im Finallauf) mit jeweils Platz eins in der Jahrgangswertung ins Finale schwamm.

Im Vorlauf noch schnellster Aalener Delphin über 50 m Freistil, schlug er im Finale hinter seinem Vereinskameraden Florian an. Ebenso stark war seine Zeit über 50 m Schmetterling in 0:29,65, wobei er erstmals unter 30 Sekunden blieb. Über 100 m Freistil in der Zeit von 01:01,75 wurde er Zweiter seines Jahrgangs.

Der dritte Freistilsprinter war Linus Baader, der erstmalig in 0:25,93 unter die 26 Sekunden Marke geschwommen ist. Durch seine Leistung im Vorlauf standen somit drei Aalener Schwimmer im Finale über 50 m Freistil. Auch seine Ausdauer verbessert sich bei Baader stetig, sodass er in 01:00,59 und Platz eins ebenfalls eine neue Bestzeit erzielte. Über 50 m Rücken in der Zeit von 0:34,65 wurde er mit der Silbermedaille gekürt, über 50 m Schmetterling wurde er in der Zeit von 0:32,60 Dritter.

Ähnlich schnell war auch Lukas Seibold, der persönliche Bestzeiten über 50 m und 100 m Freistil in 01:00,46 mit Platz zwei erreichte. Die 100 m Rücken in 01:10,52 bedeuteten die Goldmedaille und über 100 m Brust wurde er in der Zeit von 01:20,04 Dritter.

Finalteilnahme der Schwimmerinnen

Bei den weiblichen Schwimmerinnen gab es eine Finalteilnahme über 50 m Schmetterling durch Alicia Schroll, die sich im Finale nochmals steigern konnte und als Zweite in der Zeit von 0:31,28 über 50 m Schmetterling aus dem Wasser stieg. Auch über 100 m Brust in 01:24,22 und 100 m Schmetterling in 01:12,87 wurde sie jeweils Zweite.

Komplettiert wurde die Mannschaft durch Alisa Schäfauer und Lilli Bauer. Beide zeigten eine solide Leistung. So belegte Schäfauer über 50 m Freistil in 0:30,68, 100 m Freistil und 100 m Schmetterling jeweils den dritten Platz, über 50 m Schmetterling wurde sie Vierte.

Lilli Bauer verbesserte sich ebenfalls und wurde über 50 m Rücken in 0:40,58 mit dem zweiten Platz belohnt. Über ihre weiteren Strecken 50 m und 100 m Freistil sowie 100 m Rücken landete sie unter den Top Ten.