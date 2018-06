Delphine nutzen den Heimvorteil

Am vergangenen Freitagabend hat bereits ein reges Treiben im Spieselfreibad in Aalen-Wasseralfingen geherrscht. So manch ein Badegast wunderte sich wohl, für welches Event die Vorbereitungen laufen. Event ist der richtige Ausdruck, denn was an den folgenden beiden Tagen stattfand, war kein geringerer Wettkampf als die Deutschen- und Baden-Württembergischen Meisterschaften im Biathle und Triathle.

Der SC Delphin Aalen hat sich zu einer Hochburg für Biathle (Kombinationssport aus Laufen, Schwimmen, Laufen) in Ostwürttemberg gemausert. Hätte jedoch jemand verlauten lassen, welch sensationelles Abschneiden die Aalener Delphine an diesem Wochenende verbuchen werden, man hätte ihn für mehr als optimistisch erklärt. Denn was die Sportler aus Aalen geleistet haben war mehr als eine kleine Sensation. Sage und schreibe zwölf Deutsche Meistertitel, 15 Vizemeister, elf dritte Plätze sowie 32 Baden-Württembergische Titel standen am Ende zu Buche.

Neu im Programm der Aalener Delphine war dieses Jahr das sogenannte Triathle. Triathle ist eine Kombinationssportart aus Schießen, Schwimmen und Laufen, das in unterschiedlichen Streckenlängen bis zu viermal wiederholt wird. Ähnlich wie beim Biathlon ist der Ablauf am Schießstand. Mit einem Lasermarkierer werden fünf Ziele anvisiert und nacheinander darauf geschossen. Starke Konkurrenz aus ganz Deutschland angeführt aus den Fünfkampfhochburgen Neuss, Oberpfalz, Marktoberdorf und Bonn kamen nach Wasseralfingen, um sich mit den Besten zu messen. Der Erfolg der Delphine ist dabei das Resultat der akribischen Arbeit der Sportler und des Trainerteams. Man hatte sich vor bereits über einem Dreivierteljahr auf die Fahnen geschrieben ein spezielles Training für Biathle und Triathle in den Trainingsalltag einzubauen. Hierfür wurde zweimal in der Woche Lauf- und Schießtrainingseinheiten ergänzend zum Schwimmtraining durchgeführt.

Saison noch nicht beendet

Speziell für den Triathle-Wettkampf wurden eigens Lasermarkierwaffen angeschafft um ähnlich wie beim Biathlon im Winter zu trainieren. Während des Wettkampfes zollten die Zuschauer den Sportlern auf der Schwimmlaufstrecke und am Schießstand ihren Respekt. Die Veranstaltung im Wasseralfinger Spieselfreibad stellt jedoch keineswegs das Ende der Biathle- und Triathle-Saison für die Aalener Sportler dar. In wenigen Wochen werden die Sportler aus Aalen bei der Europameisterschaft in Weiden starten.