Delphine meistern ersten Wettkampf

Erst seit vier Wochen können die Schwimmerinnen des SC Delphins wieder im Aalener Hallenbad im Wasser trainieren. Davor versuchten sie sich durch Landtraining (seit Herbst 2020) fit zu halten. Umso größer war die Freude nach mehr als einem Jahr in Mühlacker an einem Wettkampf teilnehmen zu können. Das kleine Team, bestehend aus vier Schwimmerinnen, konnte einige Bestzeiten erzielen.

Die jüngste im Bunde, Finja Wiegend (Jahrgang 2009), ging fünfmal an den Start und holte sich fünf Bestzeiten. Sie startete über alle 50 Meter-Strecken und über 100 Meter (m) Freistil. Besonders steigern konnte sie sich über 100m Freistil (1:12,09). Die beste Platzierung erreichte sie über 50m Freistil mit Platz sechs in einer Zeit von 32,28 Sekunden. Ihre Schwester, Lena Wiegand (Jahrgang 2006), tat es ihr gleich. Sie sprang über 50 und 100 Brust, 50 Rücken, 50 sowie 100 Meter Freistil ins Wasser. Über 50m Brust blieb sie mit 47,58 zum ersten Mal unter 50 Sekunden. Auch über ihre Zeit von 1:49,91 (100m Brust) freute sie sich. Auch Lilli Bauer (Jahrgang 2004) gelang ein guter Start in den Wettkampf. Bauer konzentrierte sich auf die Rücken- (50 und 100m) und Freistilstecken (50, 100 und 200m). Über 100m Rücken verpasste sie mit dem viertem Platz in 1:29,37 knapp das Podest. Die größte Steigerung schaffte sie über 200m Freistil in 2:50,53.

Katja Mohr, die älteste in der Gruppe (Jahrgang 2000), ging sechs Mal ins Wasser und war mit ihren erreichten Zeiten letztlich zufrieden. Sie schwamm alle 50 Meter-Strecken sowie 100m Rücken und Freistil. Am zufriedensten war sie mit 33,85 Sekunden über 50m Rücken.