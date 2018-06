Delphine im Freiwasser stark

Schwimmer des SC Delphin Aalen haben sich am vergangenen Wochenende auf den Weg nach Heddesheim gemacht. Hier tummelte sich die Schwimmelite Baden-Württembergs, um ihre Besten im Freiwasserschwimmen zu finden. Unter die Sportler mischten sich auch sieben Aalener Delphine und sicherten sich zwei Baden-Württembergische Meistertitel und einen dritten Platz sowie vier erfolgreiche Freiwasserdebüts.

Den Anfang bildeten aus Aalener Sicht die fünf Kilometer der Männer. Hier ging Titelverteidiger Alexander Jung (Jahrgang 1983) an den Start. Trotz eines erheblichen Trainingsrückstandes führte am Ende kein Weg an dem Aalener Ausdauersportler vorbei und er verwies mit dem ersten Meistertitel des Wochenendes sowie einem gebührenden Abstand seine Kontrahenten auf die weiteren Plätze.

„Im Vergleich zum Vorjahr konnte ich nicht so locker schwimmen und besonders auf der letzten Runde merkte ich das fehlende Trainingspensum“, weiß Jung nach seinem Rennen zu berichten. „Dennoch heißt es wie immer im Freiwasser Zähne zusammenbeißen, was mir schließlich zur Titelverteidigung Nummer eins reichte.“ Tags darauf stieg er erneut ins Wasser und konnte auch über die 2,5 Kilometer seinen Titelerfolg des Vorjahres wiederholen. Das zweite Event am Samstagnachmittag bildeten die Staffeln über 3x1250-Meter. In diesem Jahr schickte der SC Delphin Aalen gleich zwei Frauenmannschaften an den Start. Alle sechs Mädchen in der Besetzung, Jana Seibold, Hanna Bäurle und Alisa Schäfauer, sowie die Debütantinnen Verena Schlipf, Maike Overbeeke und Leonie Dabrunz schwammen ein starkes Rennen. Am Ende kamen beide Mannschaften unter die besten 20 Teams und erreichten beachtliche Platzierungen.

Mädchen auch im Einzel stark

Am Sonntag galt es dann für Alica Schäfauer, Leonie Dabrunz, Verena Schlipf und Hanna Bäurle auch im Einzelrennen über nun 2,5 Kilometer ihr Können unter Beweis zu stellen. Im großen Teilnehmerfeld von über 70 Starterinnen schlugen sich die Aalenerinnen äußerst gut, kämpften sich im Mittelfeld durch und erreichten in starken Zeiten das Ziel.

Dabrunz schlug als Erste der Mädchen nach 2,5 Kilometer an, dicht gefolgt von Alisa Schäfauer und Verena Schlipf. Schäfauer erkämpfte sich in ihrer Altersklasse die Bronzemedaille und nahm somit die dritte Medaille für die Aalener mit nach Hause. Leonie Dabrunz wurde Achte, Verena Schlipf landete auf dem sechsten Platz und Hanna Bäurle belegte Platz Zehn.

Eine weitere Starterin war Janneke Overbeeke, die regelmäßig das Mastertraining beim SC Delphin besucht. Sie startete beim Jedermannrennen und konnte als drittschnellste Frau die Runde über 1250 Metern verlassen.