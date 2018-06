Delphine beenden Jahr mit vielen Medaillen

Ein voller Erfolg für 15 Schwimmer des SC Delphin Aalen ist das erste Backnanger Wonnemar-Schwimmfest gewesen. Bei der TSG Backang traten im neuen Hallenbad Wonnemar zwölf Vereine mit über 230 Athleten an. Das Team des SCD schloss das Schwimmjahr mit zwölf Gold-, 16 Silber-, neun Bronzemedaillen, Preisgeldern und zehn Finallaufteilnahmen ab.

Katja Mohr (Jahrgang 2000) zeigte erneut ihre Topform und ließ über 50 Meter Freistil (28,06 Sekunden) und Rücken (31,46 sek.) und 100 Meter Rücken (1:09,20 Minuten) die Konkurrenz hinter sich. Über 50 Meter Schmetterling wurde sie Zweite. Bei drei Finalläufen über die 50-Meter-Strecken gewann sie den Finallauf über 50 Meter Rücken.

Alicia Schroll (2002) erkämpfte sich bei all ihren Rennen Medaillen und freute sich sehr über die Finalteilnahme über 50 Meter Schmetterling. Gold gewann sie über 50 (39,16 sek.) und 100 Meter Brust (1:25,21 min.) sowie die Silber über 100 Meter Lagen und 50 Meter Schmetterling.

Für eine Überraschung sorgte Maximilian Epple (2001). Mit neuen Bestzeiten über 50 (29,65 sek.) und 100 Meter Freistil (1:09,03 min.) schwamm er auf den ersten Platz. Über 50 Meter Brust und Rücken wurde er Zweiter. Florian Bopp (2004) schwamm über 50 Meter Schmetterling auf Platz eins (42,26 sek.) und sammelte noch vier Silbermedaillen. Florian Knoblauch (1996) sicherte sich über 100 Meter Schmetterling Platz eins in 1:08,15 Minuten und wurde Zweiter über 100 Meter Brust und Dritter über 50 Meter Brust und Schmetterling. Bei drei Finalläufen gewann er mit dem dritten Rang ein Preisgeld. Matthias Oppold (1994) schwamm über in den Lage Brust, Freistil und Schmetterling in die Finalläufe. Über 100 Meter Brust wurde er mit dem dritten Platz belohnt, über 100 Meter Freistil siegte er in neuer Bestzeit 58,34 Sekunden.

Pauline Heinecke, mit Jahrgang 2007 jüngste Teilnehmerin der Delphine, freute sich über den ersten Platz über 50 Meter Brust (52,90 sek.).

Zum Schluss fand die 4x50-Meter-Lagenstaffel männlich statt. Hier lieferten die Delphine ein spannendes Rennen und erkämpften sich in der Besetzung Nils Bauer, Florian Knoblauch, Alexander Jung und Matthias Oppold hinter dem Schwimmverein Neustadt den zweiten Platz.

Weitere Medaillengewinner des SCD: Marianna Bopp (Jahrgang 2002: 3. 100 m Freistil), Jan Bolsinger (2001: 3. 100 m Lagen), Lilli Bauer (2004: 3. 100 m Rücken), Nils Bauer (1997: 2. Endlauf 50 m Rücken, 2. 100 m Rücken, 3. 100 m Lagen), Linus Baader (2003: 3. Vierkampfwertung). (scd)