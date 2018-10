Delphin-Staffel feiern hauchdünnen Sieg

Ein Wettkampf der besonderen Art sind zweifelsohne die Inklusionswettkämpfe im Schwimmsport. So stand auch dieses Jahr wieder das Inklusionsschwimmfest in Nellingen auf dem Plan der Aalener Delphine.

Wer nun glaubt beim Inklusionswettkampf geht es um die reine Integration von Sportlern mit und ohne Behinderung, hat nur teilweise recht. Es geht vielmehr um den gemeinsamen Wettkampf, also um den direkten Vergleich von Schwimmern mit und ohne Handicap.

Wie dies zustande kommt, ist einfach erklärt. Ein Punktesystem ermöglicht alle Schwimmer miteinander zu vergleichen und so können alle Sportler sich in einem fairen Wettkampf messen. Dies ist der eigentliche Grundgedanke einer Inklusion, die nicht nur ein nebeneinander schwimmen in separaten Wettkämpfen, sondern ein direktes Miteinander anstreben.

So konnten dieses Jahr die Schwimmer des SC Delphin Aalens einige Podestplätze und Medaillen mit nach Hause nehmen. Mit insgesamt 26 Gold-, acht Silber-, zwei Bronzemedaillen und dem Doppelsieg im Verfolgungsrennen bei den männlichen Schwimmern durch Lukas Thaler waren alle sehr zufrieden.

Besonders erfolgreich waren Lukas Thaler und Alisa Schäfauer, die bei ihren fünf Starts jeweils auf dem Podest ganz oben standen, gefolgt von Michael Hees mit vier Erstplatzierungen und Finja Wiegand mit drei ersten Plätzen. Die jüngsten Schwimmer vom SC Delphin Josuha Funk und Vinzenz Seeling starteten in der Jedermannwertung und wurden für ihr Können mit Medaillen belohnt. In der 4x50-Meter-Freistilstaffel in der Besetzung Verena Schlipf, Julia Funk, Hanna Bäurle und Alisa Schäfauer lieferten sich die vier Mädchen ein spannendes Duell mit den Schwimmerinnen des SC Delphin Zollernalb und konnten die Staffel hauchdünn gewinnen.