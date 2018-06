Delegation besichtigt Polstermöbel-Produktion

/ Carei (ard) - Am letzen Tag ihrer Reise in den neuen rumänischen Partnerlandkreis Satu Mare hat die Delegation aus dem Ostalbkreis ein Produktionswerk des deutschen Polstermöbelherstellers Polipol in der Nähe der Stadt Carei (Großkarol) besucht. An der Berufsschule in Großkarol, dem Technologischen Lyceum, bildet das Unternehmen im dualen System Polsterer und Näherinnen für den eigenen Bedarf aus. 70 Prozent davon bleiben dem Unternehmen als Mitarbeiter erhalten, 20 Prozent brechen die Ausbildung ab, der Rest geht danach vor allem ins Ausland. Pro Woche verlassen 47 LKW-Ladungen der Polipol-Marke Zehdenick das rumänische Werk, wie die Besucher von der Ostalb bei einem Rundgang erfuhren. Vom Flughafen der nahen ungarischen Stadt Debrecen aus machte sich die Delegation anschließend via München wieder auf den Heimweg in Richtung Ostalb.