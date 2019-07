Die Röhlinger Skipperinnen sind erfolgreich von der Weltmeisterschaft aus Norwegen zurückgekehrt. Diese fanden vom 4. bis 9. Juli in Oslo statt.

Bei der offenen Weltmeisterschaft „World Jump Rope Championship“ gingen insgesamt 975 Athleten (92 Teams) aus 26 Ländern an den Start. Vom FC Röhlingen machte sich eine kleine Delegation von neun Personen (Skipper, Kampfrichter, Trainer, Betreuer) auf den Weg nach Norwegen.

Sie starteten 30 mal in sieben verschiedenen Disziplinen, in verschiedenen Altersklassen im Einzel und im Team und konnten sich hier neunmal ausgezeichnete Top 10-Platzierungen sichern. Beflügelt durch diese Erfolge, geht es jetzt gleich weiter mit den Vorbereitungen für die Gaumeisterschaft des Schwäbischen Turnerbundes, die am 16. November 2019 in Röhlingen stattfinden wird.