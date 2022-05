Dekan Ralf Drescher wird 60

„Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in Aalen und freue mich auf die nächsten Jahre.“ Das sagt der evangelische Dekan Ralf Drescher, der an diesem Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert.

Seinen Ehrentag verbringt er zusammen mit seiner Frau Gisela Fleisch-Erhardt in den Schweizer Bergen. „Wir wollen nicht abhauen, doch meinem Geburtstag will ich von einem Berggipfel aus genießen“, erzählt der Dekan im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Gipfel ist ein gutes Stichwort, denn man spürt, dass Drescher sehr gerne Verantwortung trägt und mit der Wahl zum Dekan des Kirchenbezirks Aalen am 1. Dezember 2010 sozusagen den Gipfel seiner kirchlichen Karriere erreicht hatte. „Ich bin vom Typ her ehrgeizig und lösungsorientiert“, sagt der Dekan über sich selbst. Er habe im Laufe der Zeit gelernt, dass Prozesse ihre Zeit brauchen. Trotzdem sei er einer, der gerne anpackt und die Dinge nicht auf die lange Bank schiebt.

Drescher ist in Unterlenningen geboren und war nach seinem Theologiestudium in Tübingen in den Dekanaten Göppingen, Backnang und Besigheim als Pfarrer tätig. Am 1. Mai 2011 wurde er von Prälatin Gabriele Wulz als Dekan in Aalen eingesetzt. In seiner ersten Amtszeit war das Immobilienkonzept die größte Herausforderung, unterstreicht der Dekan. Trotz einstimmiger Beschlüsse des Kirchengemeinderates und der damaligen Parochieausschüsse habe die Umsetzung dieses Konzeptes viel Kraft gekostet. So habe man die Martinskirche im Pelzwasen und die Markuskirche im Hüttfeld verkauft. Dieser Schritt sei damals angesichts der Entwicklung der Zahl der Kirchengemeindemitglieder und der nur elfprozentigen Auslastung der kirchlichen Gebäude richtig und wichtig gewesen.

Als einen der Höhepunkte bezeichnet der Dekan den Bau des neuen evangelischen Gemeindehauses 2018 in der Friedhofstraße. Hier hätten sich neue Gottesdienstformate etabliert und es habe sich ein reges Gemeindeleben entwickelt.

Stolz ist Drescher, dass er am 18. Dezember 2020 vom Besetzungsgremium einstimmig für eine zweite Amtszeit als Dekan in Aalen gewählt wurde. Corona sei die letzten beide Jahre das bestimmende Thema gewesen, doch er hoffe, dass jetzt wieder Normalität einkehre. Große Herausforderungen seien der neue Pfarrplan mit gravierenden Veränderungen und in baulicher Hinsicht die anstehende Renovierung des Dekanatsgebäudes. Dieses Haus bilde zusammen mit der Stadtkirche und dem Gemeindehaus ein evangelisches Dreieck in der Aalener Innenstadt. Die Kirche sei insgesamt aber in der Fläche präsent und zeige ein hohes diakonisches Engagement, sagt Drescher.

Persönlich bedeuten ihm die Gottesdienste in der Stadtkirche sehr viel, insbesondere, wenn Kirchenmusikdirektor Thomas Haller mitwirke. „Das tut meiner Seele gut“, betont der Dekan. Er ist von der befreienden Botschaft des Evangeliums überzeugt und sagt: „Der liebe Gott hält ganz viel Spielraum für uns Menschen bereit.“

Angesprochen auf seine drei größten Wünsche nennt Drescher den Frieden auf der Welt sowie persönlich Gesundheit und weiterhin so viel Lust und Freude an der Arbeit wie bisher. Dies wünschen ihm auch die „Aalener Nachrichten /Ipf- und Jagst-Zeitung“.