Dekan Ralf Drescher gratuliert neuem Landesbischof

Die evangelische Landessynode hat am Samstag den Ulmer Münsterdekan Ernst-Wilhelm Gohl zum neuen Landesbischof der Württembergischen Evangelischen Landeskirche gewählt. Darüber freut sich der evangelische Dekan Ralf Drescher.

Der Aalener Dekan kenne Erst-Wilhelm Gohl, der als Landesbischof Bischof Dr. Frank Otfried July folgt, bereits aus der Zeit des gemeinsamen Studiums in Tübingen. Seither hätten sich ihre Wege immer wieder gekreuzt. Besonders hebt Drescher dabei die gute und konstruktive Zusammenarbeit der vergangenen elf Jahre im Sprengel Ulm unter der Leitung von Prälatin Gabriele Wulz hervor.

In dieser Zeit habe er Ernst-Wilhelm Gohl als Pragmatiker mit Tiefgang erlebt. Er verfüge über ein enormes Netzwerk in der Württembergischen Evangelischen Landeskirche und habe sich stets gesprächsfähig gezeigt – auch über die Grenzen unterschiedlicher Frömmigkeitsstile hinweg. Er verfüge über ein sehr hohes Maß an Kenntnis kirchlicher Strukturen und wisse um die Notwendigkeit anstehender Veränderungsprozesse.

Als Dekan von Ulm habe sich Gohl immer auch als Pfarrer verstanden. Das qualifiziere ihn, so Drescher, in besonderer Weise für das Amt des Landesbischofs.