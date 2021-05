Dekan Drescher seit zehn Jahren im Amt

Am 1. Mai feiert Dekan Ralf Drescher sein zehnjähriges Dienstjubiläum. Er wurde am 1. Dezember 2010 als Nachfolger von Albrecht Daiss gewählt und am 1. Mai 2011 von Prälatin Gabriele Wulz in einem Festgottesdienst in der Aalener Stadtkirche in sein Amt eingeführt. Seither ist er Dekan des evangelischen Kirchenbezirkes und geschäftsführender Pfarrer der Aalener Kirchengemeinde. Gleichzeitig begann am 1. Mai 2021 seine zweite Amtszeit. Er wurde am 18. Dezember 2020 in seinem Amt bestätigt.