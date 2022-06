Dejan und Aleksa Kovacevic verlassen die HAKRO Merlins

Point Guard Aleksa und Center Dejan Kovacevic verlassen den Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim und stellen sich neuen Herausforderungen. Beide werden dem deutschen Profi-Basketball erhalten bleiben.

Center Dejan Kovacevic wechselte im Sommer 2019 von den Basketball Löwen Braunschweig nach Hohenlohe, wo er schnell zum Publikumsliebling wurde. In den vergangenen drei Spielzeiten stand der gebürtige Münchener in BBL, Pokal und FIBA Europe Cup insgesamt 80-Mal für die HAKRO Merlins auf dem Parkett. Auf und neben dem Feld gilt „Deki“ als absoluter Teamplayer, der seinen persönlichen Erfolg immer dem Team unterordnet. „Den Abgang von Dejan sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend deshalb, weil Dejan ein ganz toller Typ ist, der mehr für die Mannschaft und unseren Erfolg geleistet hat, als es sich an reinen Zahlen ablesen lässt. Mit einem lachenden Auge, weil er hoffentlich eine Situation findet, wo er fester Bestandteil der Rotation auf dem Feld ist. Er ist immer noch ein junger Spieler, der die Erfahrung auf dem Parkett sammeln muss. Dafür wünschen wir ihm alles Gute“, sagt der sportliche Leiter Ingo Enskat über den 25-jährigen.

Auch Namensvetter Aleksa Kovacevic stellt sich in diesem Sommer einer neuen Herausforderung. Der 20-jährige Point Guard durchlief sämtliche Jugendstationen der Zauberer. Erstmals auf dem Bundesligaparkett aufmerksam auf sich machte der Serbe beim „easyCredit BBL Final-Turnier“ in München. Dort stand er rund 18 Minuten auf dem Feld und erzielte durchschnittlich 3,3 Punkte. Auch international sammelte Aleksa erste Erfahrungen. Neben vier Einsätzen im FIBA Europe Cup führte er sein Heimatland Serbien 2021 bei der U19 WM als Kapitän an. „Für Aleksa wird es wichtig, dass er einen Verein findet, in dem er Spielzeit bekommt. Das ist wichtig für die Entwicklung eines jungen Spielers. Dafür drücken wir ihn die Daumen. Er ist seit der Jugend schon ein Teil der Merlins-Familie, deshalb wird auch immer eine Verbindung bleiben“, so Ingo Enskat. „Die HAKRO Merlins wünschen beiden Spielern alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!“, heißt es vonseiten des Vereins.