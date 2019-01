Defne Sarioglu überrascht mit Silber

Vor Kurzem sind die Regionalwaldlaufmeisterschaften der Region Göppingen, Ulm, Heidenheim und Ostalb ausgetragen worden. Zeitgleich fanden für die Jahrgänge der U 14 und U 16 die Regionalhallenmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd im Vierkampf statt.

In Göppingen gehörte das Team vom LAC Essingen zu den erfolgreichsten Teams. Dreimal Gold-, siebenmal Silber- und vier Bronzemedaillen gingen nach Essingen. Über die Fünf-Kilometerdistanz waren acht Essinger am Start. Schnellster an diesem Tag war Rainer Strehle, der nach 20:41 Minuten als Gesamtsiebter, sich die Goldmedaille der Altersklasse M 55 umhängen lassen durfte. Weitere Titel gingen an Franz Marschik (M 60) und Günther Maslo (M 65). Jeweils den Vizemeistertitel erliefen sich Bernhard Frey in der Altersklasse M 50, Albert Bartle (M 55) und Roland Pfeiffer (M 60). Die Bronzemedaille sicherte sich jeweils Rainer Kolb (M 50) und Wilhelm Beyerle (M 55). In der Mannschaftswertung, die alle Altersklassen einschloss ging Silber an die LACler in der Besetzung Rainer Strehle, Franz Marschik, Bernhard Frey gefolgt von Günther Maslo, Albert Bartle und Roland Pfeiffer auf dem Bronzeplatz.

Auf den zehn Kilometern, gab es weitere vier Silber- und eine Bronzemedaille zu feiern. Fabian Stillhammer (U 20), Helmuth Zekel (M 35), Alexander Götz (M 40) und Reiner Lutz (M 50) holten sich in ihren Altersklassen jeweils die Vizemeisterschaft. In der Mannschaftswertung ging Bronze an Alexander Götz, den Tagesschnellsten des Essinger Teams an diesem Tag, Helmut Zekel und Rainer Lutz. Ralf Damrat als Vierter der Altersklasse M 50 und Andreas Sauer (M 50) landete auf dem 15. Platz.

Für die Überraschung bei den Meisterschaften in Gmünd sorgte Defne Sarioglu (W 12), die mit Silber belohnt wurde. In der Teamwertung erreichte die U 14 den fünften Platz (Beyerle, Borst, Gurel) und die Mädchen der U 14 den neunten Platz (Sarioglu, Gerlach, Spazal). Mit einem starken Stoß über die Sieben-Meter-Marke bewies Defne Sarioglu ihr Können. Fenja Spazal gelangen gute 4,25 Meter.

Dem Kugelstoßen folgte der 50-Meter-Lauf. Spazal durfte sich über 8,41 Sekunden freuen und Sarioglu kam als zweitschnellste Athletin der gesamten Altersgruppe und mit einer hervorragenden Zeit und ebenfalls neuer persönlicher Bestleistung von 7,75 Sekunden ins Ziel. Beim Weitsprung gelang es Fenja Spazal mit 3,37 Meter bereits im ersten Versuch 3,18 Meter zu überspringen. Sarioglu gelangen 4,13 Metern in ihrem zweiten Sprung. Im Hochsprung übersprang Spazal die Latte gekonnt bei 1,04 Meter. Mit 1104 Punkten reichte es am Ende für Platz 15. Mit übersprungenen 1,24 Meter sicherte sich Sarioglu mit 1560 Punkten Silber. Mit Bestleistungen in allen vier Disziplinen präsentierte sich Anja Gerlach (W 14) in Form. Mit 8,24 Sekunden über 50 Meter, übersprungenen 1,20 Meter, einer Weite von 5,56 Metern im Kugelstoßen sowie 3,62 Metern im Weitsprung ergatterte sie insgesamt 1341 Punkte, die ihr zu Platz 21 verhalfen.

Bestleistungen bei den Jungen

Bei den Athleten der AK M 13 wurden Bestleistungen erreicht. Über die 50 Meter unterbot Mehrkämpfer Benjamin Beyerle seine Bestzeit von 8,05 Sekunden und kam nach starken 7,92 Sekunden ins Ziel. Auch beim Weitsprung bewies Beyerle starke Nerven und übersprang 4,16 Metern locker. Beim Kugelstoßen gelangen ihm 5,65 Metern. Mit 1,24 Meter überzeugte er im Hochsprung. Mit 1368 Punkte reichte es am Ende zu einem guten 8. Platz. Ebenfalls in der Altersklasse der M 13 gingen Beyerles Trainingskollegen Ole Borst, Max Gurel und Konstantin Hsu an den Start. Ole Borst lief die 50 Meter in guten 8,55 Sekunden, besonders erfreulich waren jedoch seine Leistungen im Hoch- und Weitsprung sowie im Kugelstoßen. Im Hochsprung steigerte er sich um zwölf Metern und setzte seine neue persönliche Bestmarke bei 1,20 Meter. Im Weitsprung gelangen ihm gute 3,73 Metern und im Kugelstoßen übertraf er seine persönliche Bestleistung (6,44 Metern). Mit insgesamt 1272 Punkten brachten ihn seine Leistungen am Ende auf Platz zehn der Gesamtwertung. Max Gurel unterbot mit Bestleistung von 8,82 Sekunden gekonnt die 9-Sekunden-Marke. Auch im Weitsprung konnte er mit 3,29 Meter im ersten Versuch eine neue Bestleistung verzeichnen. Max Gurel ging in den Disziplinen Hochsprung (1,08 Meter) und Kugelstoßen (5,30) an den Start. Mit insgesamt 1058 Punkten sicherte er sich vor Trainingskollege Konstantin Hsu den elften Platz. Dieser unterbot ebenfalls in guter Verfassung seine Bestzeit über 50 Meter und erreichte nach 9,24 Sekunden das Ziel. Im Weitsprung sprang er mit 3,15 Metern. Eine gute Leistung zeigte Konstantin Hsu im Kugelstoßen (5,86) Im Hochsprung gelang Konstantin Hsu kein gültiger Versuch. Dennoch reichte es zu Rang zwölf. Julius Fuhrmann, (M 12) ging es im Hochsprung genauso. Im Weitsprung schaffte er drei Meter. Bei seinem ersten Kugelstoßwettkampf sowie über die 50 Meter zeigte sich Julius Fuhrmann kämpferisch. Mit 9,89 Sekunden und gestoßenen 3,94 m reichte es ihm am Ende zu Platz elf in seiner AK.