Defensives Bollwerk bringt den Pokal

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften, diese bekannte Zitat hat auch bei den 6. Aalener Sparkassen-Stadtmeisterschaften im Stadion des SSV Aalen zugetroffen. An zwei Tagen haben sich hier fünf Fußball-Mannschaften gemessen. Am Ende setzte sich einer der Bezirksligisten durch.

Der SV Neresheim hat am Ende die Nase vorn gehabt, gefolgt vom Ligakonkurrenten aus Waldhausen und der U 19 des VfR Aalen. Alle Spiele haben die Neresheimer gewonnen und sich damit den Wanderpokal gesichert. „Wir waren ein guter Gastgeber“, sagt Hans-Peter Bauer vom SSV Aalen angesprochen auf die Platzierung des Titelverteidigers. Denn schließlich hat+ sich der Bezirksligaabsteiger am Ende ganz hinten eingereiht.

Der Gast aus Rainau, die DJK Schwabsberg-Buch zog ebenfalls im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ am SSV vorbei. Das wichtigste war aber, dass sich keiner der eingesetzten Spieler verletzt hat und auch die „heißen Temperaturen“ letztlich für keine größeren Probleme gesorgt haben. „Man hat gemerkt, dass den Mannschaften allesamt noch ein wenig fehlt. Aber ansonsten waren es faire und gute Spiele auf Augenhöhe“, so Bauer weiter. Noch haben die Teams auch noch zwei Wochen Zeit um an ihrer Performance zu arbeiten - genug also, wie Bauer findet: „Ich glaube, die Mannschaften werden zum Ligastart alle topfit sein.“

Absage hatte sportliche Gründe

Dem pflichtet auch der Sportliche Leiter des SV Neresheim, Harald Zettel, bei: „Wir sind mit der Mannschaft aktuell sehr zufrieden. Allerdings fehlen uns noch 20 Prozent.“ Dennoch sei man sehr glücklich über den „kleinen Erfolg“ bei einem „gut besetzten“ Turnier. Das war auch der Grund, warum die Neresheimer nicht mit ersten Mannschaft beim gleichzeitig ausgetragenen Stadtpokal in Neresheim (siehe Extra-Artikel) am Start waren. „Auch die Sportfreunde haben hier ja nicht die erste Mannschaft ins Turnier geschickt. Ausschlaggebend für unsere Absage war einzig und allein der sportliche Wert“, so Zettel weiter. Nun richtet sich der Blick beim Sieger der „offenen“ Stadtmeisterschaften in Aalen Richtung Endspurt in der Vorbereitung. Schließlich wolle man „eine andere Saison spielen, wie in der vergangenen Runde“. „Wir wollen nicht wieder gegen den Abstieg spielen“, sagt Zettel und blickt Richtung gesichertes Mittelfeld.