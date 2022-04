Defensiv-Doppelpack für den 1. FC Heidenheim

Die Personalplanungen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim für die kommende Zweitligaspielzeit schreiten weiter voran: Der FCH konnte den 22-jährigen Defensivspieler Thomas Keller ablösefrei verpflichten, der in der laufenden Saison bisher 18 Pflichtspiele für den FC Ingolstadt 04 absolvierte. Kellers Vertrag in Heidenheim läuft über drei Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025.

„Thomas Keller kann in der zentralen Defensive sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Sechs eingesetzt werden. Wir sehen in ihm als jungem und entwicklungsfähigem Spieler nach seinem ersten Zweitligajahr großes Potenzial und sind fest davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann“, so Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und ergänzt: „Thomas ist ein großer, körperlich robuster Spieler und zugleich technisch versiert. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend zu uns.“

Thomas Keller erklärt: „Der FCH ist mittlerweile ein gestandener Zweitligist, bei dem sich junge Spieler schon seit Jahren sehr gut weiterentwickeln. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und will meine Chance in Heidenheim auf jeden Fall nutzen, um mich persönlich dauerhaft in der 2. Liga zu etablieren.“

Der gebürtige Münchner steht seit der Saison 2017/2018 beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag, wo er zunächst bei den A-Junioren und dann in der Regionalliga-Vertretung der „Schanzer“ auflief. Ab der Spielzeit 2019/2020 (18 Pflichtspiele) gehörte Keller fest zur ersten Mannschaft des FCI in der 3. Liga und stieg in der vergangenen Saison als Stammspieler (26 Drittliga-Einsätze) in die 2. Bundesliga auf. Seit Saisonbeginn wurde der 1,87 Meter große Defensivspieler in 18 Pflichtspielen eingesetzt. Insgesamt kommt Keller bisher für die erste Ingolstädter Mannschaft auf 63 Pflichtspiele (sechs Tore, ein Assist). Vor seiner Zeit in Ingolstadt spielte er in der Jugend der SpVgg Unterhaching. Der Rechtsfuß absolvierte vier Länderspiele für die deutsche U 20-Nationalmannschaft.

Der 1. FC Heidenheim begrüßt ein weiteres neues Gesicht auf dem Schlossberg: Zur kommenden Saison verstärkt der deutsch-amerikanische Abwehrspieler Lennard Maloney die Rot-Blau-Weißen. Der 22-Jährige kommt von Borussia Dortmund, wo er bereits sogar erste Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte, und erhält beim FCH einen Dreijahresvertrag bis 2025.

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, zur Neuverpflichtung: „Lennard Maloney kann in der Viererkette auf allen Positionen spielen und ist zudem auch als Sechser einsetzbar. Bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ist er in der 3. Liga als wichtiger Führungsspieler gesetzt, zudem konnte er beim BVB bereits Bundesliga-Luft schnuppern. Uns ist er als absoluter Mentalitätsspieler aufgefallen, der nie aufgibt und immer alles bis zur letzten Sekunde reinwirft. Das passt ideal zu unserer FCH Philosophie.“

„Nach zwei Jahren beim BVB in der Regionalliga beziehungsweise der 3. Liga freue ich mich sehr, mich beim FCH künftig auf Zweitliga-Niveau beweisen zu können. Ich werde alles geben, um mich ab dem Sommer schnellstmöglich zu integrieren und meiner neuen Mannschaft mit meinen Stärken weiterhelfen zu können“, sagt der Neuzugang.

Der gebürtige Berliner, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte sowohl für Deutschland (ein Einsatz in der U 19 und zwei in der U 18) als auch die USA (ein Einsatz in der U 20) bereits Nachwuchsländerspiele. Für Borussia Dortmund II lief Maloney in der aktuellen Drittliga-Spielzeit bisher 24-mal auf, davon 22-mal von Beginn an. Dabei erzielte er ein Tor. Außerdem wurde Maloney bei den Dortmunder Profis bereits zweimal in der Bundesliga eingewechselt. 2020/2021 war der Verteidiger mit dem BVB II von der Regionalliga West in die 3. Liga aufgestiegen (34 Einsätze, ein Tor, ein Assist). Vor seiner Zeit in Dortmund spielte der 1,87 Meter große Rechtsfuß für Union Berlin beziehungsweise in der Rückrunde der Saison 2019/2020 auf Leihbasis für den Drittligisten Chemnitzer FC. Für Union Berlin hatte er zuvor bereits in der Jugend gespielt.