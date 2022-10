Defekt im Hallenbad: Planschbecken ist außer Betrieb

Seit Samstag ist das Planschbecken im Aalener Hallenbad vorübergehend außer Betrieb. Grund dafür ist laut Pressemitteilung der Stadtwerke ein schwerwiegender technischer Defekt des Frequenzumwandlers der Wasserpumpe im Planschbecken. Dieser Defekt sei irreparabel, sodass nur ein Austausch des defekten Teils zu einer Wiederinbetriebnahme führen könne.

Der Frequenzumwandler regele die Pumpendrehzahl und somit die Regelung der Wasserdurchflussmenge, ohne die ein ordentlicher und sicherer Betrieb des Beckens nicht möglich sei. Frequenzumwandler gehörten zu den Teilen in einem Schwimmbad, die regelmäßig und nach mehreren Betriebsjahren aufgrund von Verschleiß und Defekten turnusmäßig ausgetauscht werden müssten.

Eine Vorhaltung von Ersatzteilen sei jedoch bisher unnötig gewesen, da die Geräte bis vor Kurzem durchgehend und ohne große Lieferzeiten verfügbar gewesen seien. Aktuell betrage die reguläre Lieferzeit zwischen sechs und zwölf Monaten.

Glücklicherweise konnte ein passendes Ersatzteil bei einem Hersteller aufgetrieben werden. Stadtwerke Aalen

„Glücklicherweise konnte ein passendes Ersatzteil bei einem Hersteller aufgetrieben werden“, teilen die Stadtwerke mit. Nach der Kalibrierung werde dieses in den nächsten Tagen eintreffen. Danach erfolge der Einbau, sodass das Planschbecken in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden könne.

Das Schwimmerbecken und das Warmwasserbecken seien vom Defekt nicht betroffen und könnten ohne Einschränkungen genutzt werden.