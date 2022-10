Debatte um Flächennutzungsplan ist eröffnet

„Wehret den Anfängen“, sagen die Grünen und wollen nochmals 60 Hektar an Bauflächenpotenzial streichen. „Wenn wir keine Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, tun dies andere auf unsere Kosten“, heißt es von der CDU, die mit dem aktuellen Entwurf für den künftigen Aalener Flächennutzungsplan (FNP) „sehr gut umgehen“ kann. Für eine spannungsreiche Diskussion darüber, wie das wichtigste Instrument für die Entwicklung der Stadt in den nächsten 20 Jahren letztlich ausgestaltet sein soll, scheint also gesorgt zu sein. Wie auch die jüngste Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik und Stadtentwicklung (AUST) des Gemeinderats gezeigt hat.

Dort hat es nach der Einbringung am 22. September den ersten Aufschlag in der Diskussion um die Gesamtfortschreibung des FNP gegeben. Andreas Steidel vom Stadtplanungsamt schlüsselte auf, wie die Bauflächenpotenziale bereits sukzessive verringert worden sind, seit die Stadt 2017 damit begonnen hatte, an der FNP-Fortschreibung zu arbeiten. Waren damals noch insgesamt 275 Hektar an Wohn- und Mischbaupotenzial, an Gewerbeflächenpotenzial und möglichen Sonderbauflächen in der Planung, waren es 2019, nach einer ersten Bearbeitung, nur noch 166,8 Hektar. Jetzt stehen aktuell 154,7 Hektar zur Debatte: 84,1 Hektar an Wohnbauflächenpotenzial, 8,1 Hektar als mögliche Mischbau- und 58,1 Hektar als potenzielle Gewerbeflächen sowie 4,4 Hektar als Sonderfläche für eine mögliche Hochschulerweiterung.

Doch auch diese 154,7 Hektar sind für die Grünen eine Größe, „die man sich nach menschlichem Ermessen kaum vorstellen kann“, wie Sandra Bretzger deutlich machte. Sei doch diese Fläche für die Natur „unwiederbringlich verloren“. Neue Flächen für Einfamilienhäuser oder eingeschossige Gewerbebauten zur Verfügung zu stellen, sei nicht mehr zu verantworten. „Wehret den Anfängen“, sagte Bretzger und listete dann eine ganze Reihe an Potenzialflächen aus dem aktuellen FNP-Entwurf auf, die nach Überzeugung der Grünen noch einmal reduziert oder ganz gestrichen werden müssten. Unter anderem den „Himmlinger Blick“ und den Bereich Wasserloh in Aalen, in Hofen die Dorfäcker und Brühl-Nordost, in Unterrombach den Bereich Hahnenbergstraße oder in Wasseralfingen das Gebiet Maiergasse-Nord. In Ebnat wollen die Grünen neue Gewerbeflächen nur noch für bestehende Betriebe zur Verfügung stellen, wenn diese erweitern wollen. Der Bereich Langerthalde-Samental in Unterkochen solle als Gewerbe-Potenzialfläche wegen seiner hohen geoklimatischen Bedeutung ganz gestrichen werden, forderte Bretzger. Insgesamt kamen die Grünen so allein bei den möglichen Wohnbauflächen auf ein Minus von 60 Hektar, wie ihr Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer später vorrechnete und was er für einen „mehr als moderaten Vorschlag“ hielt.

Ganz anders äußerte sich für die CDU Peter Peschel. Seine Fraktion könne mit dem, was jetzt vorliege, „sehr gut umgehen“. Die Grundfrage sei doch die, so Peschel: Gebe die Stadt Aalen der Entwicklung von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen genügend Raum und schaffe sie ausreichend Wohnraum „oder überlassen wir das den Nachbarkommunen?“. Und Peschel weiter: „Schaffen wir nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, schaffen sie andere – aber auf unsere Kosten!“ Aalen stehe regional und landesweit im Wettbewerb, die CDU verkenne gleichzeitig nicht, dass es eine zwingende Aufgabe sei, Natur und Landschaft zu schützen. Gleichzeitig, so Peschel, würde eine Aalener Zurückhaltung bei der Außenentwicklung zwangsweise zu noch mehr Verkehr nach Aalen führen.

Peschels Worte, so übte Fleischer Kritik, erinnerten ihn an die Gleichung von vor 30 Jahren: viel Neubaufläche gut, wenig Neubaufläche schlecht. „Als ob seither nichts geschehen wäre“, so Fleischer. Der gleichzeitig prophezeite, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage würden sich viele Menschen einen teuren Wohnhausbau gar nicht mehr leisten können.

Ausdrücklich, so sagte Andrea Hatam, verzichte die SPD-Fraktion auf weitere Anträge oder Vorschläge. Sei aber der Überzeugung, alleine die Innenentwicklung werde die Nachfrage nach Wohnraum nicht decken können. Seit dem ersten Planansatz von 2017 sei das Flächenpotenzial um 44 Prozent reduziert worden. Wenn man im FNP jetzt immer noch mehr ausweise als man tatsächlich auch bebauen werde, diene dies auch dazu, dass die Stadt beim Flächenaufkauf nicht erpressbar durch Grundstücksbesitzer werde.

Claus Albrecht (Freie Wähler) sah in dem aktuellen FNP-Entwurf eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem, was bislang auf dem Tisch gelegen habe. Und er warnte davor, über den Entwurf jetzt so zu diskutieren, „als ob wir morgen die Baubeschlüsse für alle Flächen fällen würden“. Es seien Potenzialflächen, betonte Albrecht, und schon bei den Grundstücksverhandlungen werde man schnell feststellen, was gehe und was nicht. Außerdem seien viele der Potenzialflächen auch als eine Art Innenentwicklung zu sehen, wo es um eine Abrundung oder Erweiterung gehe. „Aalen muss sich entwickeln“, sagte Albrecht weiter und verwies unter anderem auf die Zeiss-Pläne, in den kommenden zehn Jahren jährlich 1000 neue Mitarbeiter einstellen zu wollen. „Da reicht Innenentwicklung alleine nicht aus“, so der Stadtrat. Der weiter meinte: „Wir können und wollen unser Städtle nicht abschließen.“ Zuletzt verwies er darauf, dass er immer wieder – „auch von großen Playern“ – darauf angesprochen werde, dass neue Gewerbeflächen in der Kernstadt nicht vorgesehen seien. Es gebe aber, wie OB Frederick Brütting später darauf reagierte, in der Kernstadt große Flächen, „die wir durch Konversion nutzen können“, unter anderem das Triumph-Areal.

Während Christa Klink (Linke) dafür plädierte, alle ökologisch kritisch bewerteten Gewerbe- und Mischflächen noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen, sagte der fraktionslose Manfred Traub, ob Innenentwicklungsflächen zur Verfügung stünden, darauf habe die Stadt kaum Einfluss. Man werde deshalb immer eine gewisse „Randentwicklung“ brauchen. Traub beantragte daher, 2,7 Hektar in den Maiäckern östlich der Kernstadt doch wieder den Potenzialflächen für Wohnbebauung zuzuschlagen, ebenso 1,6 Hektar im Aalener Westen zwischen Wehrleshalde und Talweg.

Aalen sollte sich den größtmöglichen Spielraum für seine Eigenentwicklung offen halten, sagte Philipp Frank (FDP/FW). Norbert Rehm (Aktive Bürger) rief dazu auf, die unvermeidbaren Konflikte bei der FNP-Fortschreibung abzuarbeiten. Und wenn für die Aalener Kernstadt, die 40 Prozent der Bevölkerung der Stadt aufbiete, nur zwei Prozent an Potenzialflächen vorgesehen seien, sei dies überhaupt kein angemessenes Verhältnis. Und auch er kritisierte, keine neuen Gewerbeflächen für die Aalener Kernstadt auf die nächsten 20 Jahre, das sei „nicht besonders innovativ“.

OB Brütting sagte schließlich, der Grunderwerb werde für die Stadt zunehmend schwieriger. „Wir werden uns anstrengen müssen, aus dem Potenzial auch tatsächlich Bauflächen zu machen.“ Seine nächste Runde dreht der FNP-Enwurf ab dem 8. November nun durch die Ortschaftsräte. Am 8. Dezember soll das Ergebnis aus deren Beratungen dann wieder im AUST erörtert werden.