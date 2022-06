Von Peru nach Aalen: 24-Jähriger dirigiert das Sommerkonzert

Er hat in einer denkbar ungünstigen Zeit die Verantwortung für das Aalener Sinfonieorchester übernommen. Kaum war Dayner Tafur-Diaz da, da kam auch schon Corona. Keine Proben, keine Konzerte, ein unglücklicher Start für den jungen, aus Peru stammenden Dirigenten. Jetzt soll mit dem Sommerkonzert am 3. Juli in der Stadthalle aber die schwierige Zeit vergessen sein. Mit kraftvoller Romantik will das Orchester sommerliche Gefühle verbreiten.

Herr Tafur-Diaz, wie kam der Kontakt mit dem Aalener Sinfonieorchester zustande?

Ich war an der Berufsfachschule für Musik Mittelfranken in Dinkelsbühl, als mich unsere Zweite Geige auf ein Stellenangebot hinwies. Damals habe ich mich noch nicht beworben, aber als meine Vorgängerin Lea Ray aufhörte, griff ich zu. Peter Goller, der das Aalener Orchester von 2018 bis 2019 geleitet hat, war ein Studienkollege von mir.

Seit März 2020 bin ich hier Dirigent, aber Corona sorgte dafür, dass wir schnell alles verschieben mussten. Zwei Jahre lang waren keine Proben möglich. Die Atmosphäre im Orchester war von Anfang an gut. Und ich glaube auch, dass wir uns trotz aller Widrigkeiten gut entwickelt haben.

Das hat mir die letzte Probe am vergangenen Dienstag noch einmal gezeigt. Wir haben zwar in den vergangenen Jahren drei kleine Open-air-Konzerte geben können, aber das Sommerkonzert am 3. Juli ist mein Eintrittskonzert, das erste Konzert vor großem Publikum in einem Konzertsaal.

Sind Sie aufgeregt? Was hören wir am 3. Juli?

Nein, aufgeregt bin ich nicht, aber natürlich ist eine gewisse Spannung da. Wir spielen die Ouvertüre zum Festspiel „König Stephan“ von Ludwig van Beethoven, übrigens das Stück, mit dem ich mich auch in Aalen beworben habe, das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann mit Hans-Roman Kitterer, die Zweite Sinfonie von Alexander Borodin, auch „Heldensinfonie“ genannt, und zum Abschluss ein südamerikanisches Stück, „Danzon Nr. 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez.

Vor allem die letzten drei Stücke sind wirklich zum Genießen.

Sie sind in Peru über das Projekt „Centro Cultural Centenario“ zur Musik gekommen. Was ist das für ein Projekt?

Ein sozio-musikalisches Projekt. Dort habe ich im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs gelernt und gelehrt. Das Projekt pflegt Kontakte nach Deutschland, so kam ich 2014 nach Berlin und auch in die Schweiz. Von da ab hatte ich den Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren.

Was wünschen Sie sich fürs Orchester?

Wir brauchen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, Posaunen, Celli, Bratsche, quasi alle Streicher. Wir proben immer dienstags ab 18.30 Uhr in der Musikschule im KubAA. Wer Interesse hat, ist willkommen.

Lebenslauf

Dayner Tafur Diaz, 24 Jahre alt, geboren in Chimbote in Peru, begann seine musikalische Ausbildung an der Trompete und am Klavier in Peru und erlangte schon sehr früh ein Stipendium für das Orchesterprojekt „Arpegio“, wo er erste Erfahrungen als Dirigent sammelte.

Er nahm im Rahmen von Orchesterreisen nach Deutschland und in die Schweiz an mehreren Meisterkursen im Fach Dirigieren teil, unter anderem 2015 bei Michael Riedel und 2017 bei Thomas Mittelberger. Im September 2017 zog er nach Deutschland und assistierte im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Berlin dem Dirigenten Knut Andreas als Leiter der vielen Ensembles und Jugendorchester am Musikgymnasium Georg-Friedrich Händel.

2018 trat er die Ausbildung zum Ensemble und Chorleiter an der Berufsfachschule für Musik Mittelfranken an mit Hauptfachunterricht Orchesterdirigieren bei Uwe Münch. Seit Oktober 2019 studiert er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Bachelor Orchesterdirigieren bei Prof. Rasmus Baumann.