David Wittlinger erhält Hugo-Rupf-Stipendium

Das Stipendium der Hugo-Rupf-Stiftung geht an David Wittlinger. Die Hugo-Rupf-Stiftung zeichnet jedes Jahr Nachwuchskräfte aus der Region Ostwürttemberg aus, die über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung verfügen, sich stetig weiterbilden und sich zudem sozial engagieren.

Preisträger David Wittlinger studiert an der Graduate School Ostwürttemberg berufsbegleitend den Masterstudiengang General Management mit Abschluss in Business Administration (MBA) und ist als Head of Assembly WSC bei der Carl Zeiss SMT GmbH tätig.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Head of Assembly WSC bei der Carl Zeiss SMT GmbH engagiert sich Wittlinger in der Jugendarbeit seines Handballvereins. Der ausgebildete Zweiradmechaniker mit Fachrichtung Motorradtechnik hat es mit großer Einsatzbereitschaft und Fleiß zum baldigen Studienabschluss MBA und einer leitenden Position in einem führenden Unternehmen geschafft.

Das traditionelle Treffen mit den Spendenempfängern musste in diesem Jahr erneut wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen und die Übergabe der Spenden der Hugo-Rupf-Stiftung ganz im Stillen erfolgen.

