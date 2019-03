David gegen Goliath im Derby

Am Samstag herrscht Großkampfstimmung in der Talsporthalle in Wasseralfingen. Um 20.30 Uhr treffen die Handball-Herrenmannschaften der HG Aalen/Wasseralfingen und der SG Hofen/Hüttlingen im Bezirksligaderby aufeinander.

Die Voraussetzungen sind allerdings völlig konträr, die Gäste der SG2H haben in diesem Jahr den Aufstieg in die Landesliga vor Augen, dagegen kämpft Gastgeber HG um den Klassenerhalt. Es ist also das klassische Duell von David gegen Goliath, wenn sich die beiden Kontrahenten vor sicher großer Zuschauerkulisse gegenüberstehen.

Die Handballgemeinschaft tut sich als Aufsteiger richtig schwer in der neuen Liga, hat aber wohl die einmalige Chance, dass in dieser Saison wohl auch nur eine Mannschaft aus der Bezirksliga absteigen muss und mit dem Heubacher HV, der noch einen Platz hinter der HG steht und Mitaufsteiger SG Herbrechtingen/Bolheim 2 (vier Punkte vor der HG) sind da drei Mannschaften in der Verlosung. Das letzte Heimspiel konnte das Team von Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler gewinnen, eine Woche später unterlag man beim Tabellenfünften nur mit vier Toren Differenz.

HG kann frei aufspielen

Das Spiel gegen den Nachbarn ist sicher keines, bei dem die HG unbedingt Punkte eingeplant hat, aber so ein Derby hat halt nun mal auch seine eigenen Gesetze. Im Grunde genommen liegt der Druck ja beim Gegner, von dem wird ein Sieg erwartet, die HG kann frei aufspielen.

Allerdings mussten die HG-Coaches in dieser Woche im Training auf den einen oder anderen Spieler verzichten, andere sind gesundheitlich angeschlagen und Kreisläufer und Abwehrchef Manuel Körber fällt mit Kreuzbandriss sowieso aus. Das Hinspiel war vom Ergebnis her mit 32:25 eine klare Angelegenheit für die SG2H, allerdings hat da eine Schwächephase in der ersten Hälfte der HG den entscheidenden Rückstand eingebracht. Den wollen die Mannen diesmal vermeiden und dem Favoriten zumindest ein enges Spiel liefern.

Diesen Erfolg zu wiederholen ist natürlich das Ziel der Mannen um Kapitän Maximilian Funk. „Wir müssen der HG im Derby von der ersten Minute an in der Abwehr den Schneid abkaufen, um sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen“, gibt der wuselige Dominik Anlauf die Marschroute vor.

Die SG2H spielt bis dato eine starke Saison und grüßt mit 28:4-Punkten von der Tabellenspitze, kann es sich jedoch auch keinesfalls erlauben Punkte zu verschenken, da der SG nach wie vor der TV Jahn Göppingen im Nacken sitzt. Die Mannschaften würden sich über lautstarke Unterstützung im Lokalderby freuen.