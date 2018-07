Dausch schießt den VfR Aalen zum hart erkämpften Derbysieg

Pünktlich zum Derby gegen Lokalrivale FC Heidenheim scheint der Knoten beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen geplatzt zu sein. Mit einem überzeugenden Auftritt vor allem in der ersten Hälfte und zwei Treffern von Martin Dausch setzte sich die Scharinger-Elf mit 2:1 gegen die Gäste durch.

Von unserer Redakteurin Manuela Harant

Dass die Aalener nach drei Spielen ohne Treffer in Folge ausgerechnet gegen den FCH doppelt treffen, hätte vor der Partie kaum einer unter den 7700 Zuschauern in der Scholz-Arena nur die wenigsten gedacht. Doch vor allem zwei Faktoren führten dazu, dass sich die Aalener im Nachhinein schon in der ersten Hälfte die Partie für sich entschieden hatten: Zum einen war die Systemumstellung von VfR-Trainer Rainer Scharinger auf ein 4-3-3 goldrichtig, denn dadurch sorgte der sonst defensiver ausgerichtete linke Mittelfeldspieler Martin Dausch als zweite hängende Spitze für ordentlich Wirbel im Heidenheimer Strafraum. Zum anderen zeigten die Aalener Fans gegen 1500 Heidenheimer bis zu letzten Minute, wer Herr in der Scholz-Arena ist und bauten dadurch die immer noch in Unsicherheitsphasen zurückfallenden Aalener auf.{element}

Zu diesen Phasen zählten auch die ersten 15 Minuten, in denen Ballverluste im Mittelfeld auf beiden Seiten keinen echten Spielfluss zustandekommen ließen. Schließlich kamen die Aalener über den Kampf in die Partie und fanden dadurch auch zu spielerischer Stärke. So war das 1:0 durch Martin Dausch in der 25. Minute ebenso verdient wie überragend herausgespielt. Über Sascha Traut, Marco Grüttner und Benny Barg wurde die Kugel sehenswert an staunenden Heidenheimern zum heranrauschenden Dausch geleitet, der den Ball unhaltbar für den Aalener Bürger im Heidenheimer Tor, Erol Sabanov, ins Netz drosch.Die VfR-Mannschaft schien sich nun an ihre Tugenden aus Regionalligazeiten zu erinnern und zeigte attraktives und vor allem schnelles Spiel nach vorne. So mussten drei Heidenheimer in der 35. Minute kurz vor dem Strafraum eingreifen, um Marco Grüttner vor FCH-Torhüter Sabanov zu stoppen. Der folgende Freistoß war wiederum eine Sache für Dausch. Voller Selbstbewusstsein zirkelte er den Ball außerhalb Sabanovs Sichtfeld flach um die Abwehrmauer zum 2:0 in den Kasten. Nur eine Minute später hätte Dausch fast den durchaus verdienten Hattrick geschafft, als er knapp vorm Tor nur knapp an einer Hereingabe vorbeirutschte.

Verhaltener Optimismus herrschte auf den Rängen beim 2:0-Pausenstand, sind die Heidenheimer doch inzwischen dafür berüchtigt, dass sie Partien auch nach noch so großen Rückständen drehen können. Kurz war nach der Pause noch etwas von der Aalener Selbstsicherheit zu sehen, doch dann sorgte ein Geschenk von Viererkette samt Torhüter des VfR, dass die zuvor so harmlosen Heidenheimer zurück ins Spiel fanden: Eine Kopfballverlängerung von Heidenheims Richard Weil (48.) fiel genau hinter die Aalener Innenverteidiger, wo Patrick Mayer den Ball schön mitnahm und am zu spät herausgeeilten Daniel Bernhardt zum 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste vorbeizog.

Und schon war es dahin mit dem neuen Aalener Selbstbewusstsein. Es folgte eine nicht enden wollende 20-minütige Schwächephase des VfR, in der sich die Heidenheimer durch Gül, Jarosch und Mayer drei Hochkaräter erkämpften. Doch nun war Aalens Keeper Bernhardt wieder in Hochform und fischte sich alle Bälle beherzt heraus.

So blieb es beim 2:1-Zittersieg der Gastgeber in einem Derby, dem es insgesamt weder an Kampfgeist und spielerischer Klasse noch an Spannung und knisternder Zuschauerkulisse gefehlt hat. Eine bessere Werbung für den Fußball auf der Ostalb konnte es kaum geben.{element}