Datenschutz: Sportkreis bietet Schulung an

Der Sportkreis Ostalb bietet am 13. September in Aalen, bei der AOK Ostwürttemberg von 19 bis 21 Uhr in den Schulungsräumen im EG, ein Seminar zum Datenschutz/Urheberrecht an. Weitere Informationen gibt es unter http://www.sportkreis-ostalb.de/fileadmin/media/downloads/Bildung/201801317aBroschuere-Kurzschulungen.jpg. Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an geschaeftsstelle@sportkreis-ostalb.de.

Umfangreiche Hilfestellungen zum Thema sind in der Infothek des WLSB unter wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz zu finden. Außerdem informiert der WLSB über aktuelle Neuerungen im Verbandsmagazin Sport in Baden-Württemberg und über den Newsletter. Direkte Ansprechpartner im WLSB sind die Mitarbeiter des Vereinsservicebüros. Weiterhin werden aktuell zusätzliche Schulungsangebote geplant und auch eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten wird der WLSB künftig anbieten.“