Das wird am Weinfest auf dem Spritzenhausplatz geboten

Es ist eines der traditionsreichsten Aalener Feste. Zum 38. Mal ist Südtiroler Weinfest auf dem Spritzenhausplatz. Am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, gibt es jeweils ab 18 Uhr Weine und Köstlichkeiten aus Südtirol auf dem Spritzenhausplatz.

Traditionell beginnt das Weinfest am Freitagabend mit dem Aufwiegen des Oberbürgermeisters am Spritzenhausplatz. Die aufgewogenen Flaschen gehen als Spende des Weinmarkts Grieser an das Bürgerspital.

Anschließend erfolgt die Wahl zur „Aalener Weinkönigin“ – hier dürfen sich Interessentinnen direkt vor Ort oder bereits im Vorfeld unter 07361 / 951 100 melden – Ansprechpartner ist Matthias Wagner, DRK-Ortsvereinsvorsitzender.

An beiden Abenden spielen die „Aalener Stadtmusikanten“. Gäste des Südtiroler Weinfests dürfen sich auf elf Weine, darunter fünf Weißweine, fünf Rotweine und einen Roséweine freuen.

„Südtiroler Bauerntoast“, Kaminwurzen, Garschinken, Stilfser Bergkäse und original Schüttelbrot runden den Weingenuss ab. „Die Spezialitäten werden am Weinfest immer frisch zubereitet“, sagt DRK-Ortsvereinsvorsitzender Matthias Wagner. Insgesamt rund 60 Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Aalen helfen mit, für das richtige Südtiroler Flair am Freitag und Samstag auf dem Spritzenhausplatz zu sorgen.

Der Erlös des Südtiroler Weinfestes kommt dem DRK-Ortsverein Aalen zugute, der damit seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ausbilden und mit Hilfsmaterialien ausrüsten kann.