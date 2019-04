Das war es! VfR Aalen steigt in Regionalliga ab

Das Ende aller Träume. Der VfR Aalen hat den letzten Strohhalm verspielt und steht nach der 2:4 (0:1)-Niederlage gegen den KFC Uerdingen als erster Absteiger fest. Vor allem im ersten Durchgang zeigte die Elf von Trainer Rico Schmitt eine erschreckend schwache Leistung, durfte sich Uerdingens Osayaman Osawe und Daniel Bernhardt bedanken, dass es nur 0:1 stand.

„Außer Bernhardt könnt ihr alle gehen“, sang der harte Kern der Aalener Anhängerschaft nach der Partie und in der Tat der Aalener Keeper war der Einzige, der sich nach der 2:4-Niederlage überhaupt in zu den Fans (2760 Zuschauer) traute. Klatschend mit versteinerter Miene schritt Bernhardt die Ostalb-Arena entlang. Er zeigte eine starken Tag und konnte dennoch den Abstieg seiner Jungs nicht verhindern. Zwar haben die Aalener „nur“ neun Punkte Rückstand (bei drei Spielen eigentlich noch einholbar) aber aufgrund der Spieltagskonstellation und dem direkten Duell zwischen Großaspach und Fortuna Köln (am letzten Spieltag) bräuchten die Aalener zehn Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern. Keine Chance. Diese hatten die Aalener in 90 Minuten und vier Minuten Nachspielzeit verspielt.

Sliskovic zu ungenau

Dabei hatte der VfR die erste Gelegenheit an diesem wechselhaften Samstag. Nach einer Flanke von Patrick Funk zielte Petar Sliskovic per Kopfball zu ungenau (5.). Dann begann sie die Show des pfeilschnellen Uerdingers Osawe. In der achten Minute hielt Bernhardt glänzend gegen den von den Aalenern nicht zu stoppenden Angreifer. Nur drei Minuten später nickte dieser aber einen Freistoß ohne VfR-Gegenwehr in die Maschen. In der Folge hatten die Aalener keinen Zugriff und den nicht besonders starken Uerdinger reichte eine etwas bessere Leistung, um sich zahlreiche Gelegenheiten zu erspielen. Alleine jener Osawe hätte drei Tore machen können, machen müssen. Doch entweder Bernhardt oder er selbst, standen sich dabei im Weg. Und so stand aus Aalener Sicht zur Pause eben „nur“ 0:1.

Zunächst keine Besserung

Und wer dachte die Aalener würden in der zweiten Hälfte einen Gang zulegen, der sah sich nur 40 Sekunden später enttäuscht auf seinem Sessel wieder. Denn wieder schlugen die Uerdinger zu. Jerome Maurice Litka per Doppelpas mit Osawe ließen die Aalener Abwehr um den unerwartet schwachen Kapitän Clemens Schoppenhauer im Regen stehen. Osawe ließ letztlich Bernhardt keine Abwehrchance und so stand es 0:2 aus Aalener Sicht. Die Stimmung kippte. Der harte Kern der Aalener Fans stellte die Unterstützung ein und arbeite sich per Spruchbänder an der Mannschaft ab. „Vielen Dank für eine geile Saison, ihr Versager“, war dort unter anderem zu lesen. Und die gescholtenen Elf auf dem Rasen, die zeigten sich leicht verbessert. Royal-Dominique Fennell sorgte per Fernschuss für etwas Gefahr bei Uerdingens Schlussmann Robin Benz (50.).

Aalen wird etwas besser

Es schien der Startschuss für eine bessere Aalener Phase zu sein. Denn nur acht Minuten später scheiterte Sliskovic mit seinem Schuss an der Latte. Danach kam Nicolas Sessa zweimal hintereinander aussichtsreich zum Schuss. Doch es reichte nur zu einer Ecke und aus dieser fiel dann das 0:3. Die Uerdinger schalteten schnell um. Ein langer Ball auf Osawe, der den eingewechselten Johannes Bühler einfach stehen ließ und den Ball in die Mitte passte. Hier hatte Roberto Rodriguez keine Probleme den Ball an Bernhardt vorbei ins Tor zu bugsieren. Die Entscheidung? Nicht ganz, denn Sliskovic konnte mit einem perfekten Abschluss das 1:3 erzielen (71.). Nur drei Minuten später zielte Sessa zu genau und traf die Latte. Dann gelang ihm aber doch noch der 2:3-Anschluss. Durch einen von Alexander Bittroff abgefälschten Schuss keimte wieder Hoffnung im Stadion auf. Nur drei Minuten später klärte Torben Rehfeldt in höchster Not auf der eigenen Linie und hielt die Resthoffnung am Leben. Die der eingewechselte Marian Sarr in der Nachspielzeit endgültig begrub. Der konnte Osawe nicht stoppen und dieser erzielte das 4:2 (90.+4). Der Schlusspunkt, der gleichzeit den bitteren Abstieg der Aalener besiegelte.