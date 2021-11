Das war der Goldene Oktober am Viadukt

„Wir sind die nebelfreie Stadt“ hat vor drei Jahren ein gemeinsames Bühnenprojekt von Theater und Musikschule der Stadt Aalen geheißen. Wie zutreffend der Titel ist, kann man jetzt wieder erleben.

Während sich andernorts „in Fluss und Seeniederungen“, wie es im Wetterbericht so schön heißt, oft fast den ganzen Tag die grauen Schwaden halten, konnten die Aalenerinnen und Aalener in den letzten Tagen weitgehend den goldenen Oktober so richtig genießen.

Mit einem Blick auf das imposante Viadukt der einstigen Härtsfeldbahn an der Schättere-Trasse bei Unterkochen hat ihn unser Fotograf Peter Schlipf mit der Kamera festgehalten.