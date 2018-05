Groß war die Anspannung beim Fußball-Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen vor Spielbeginn. Nachdem der Verfolger, FSV Hollenbach, tags zuvor beim TSV Essingen einen glücklichen 1:0-Sieg eingefahren hat. Somit zählte bei den Mannen um Trainer Helmut Dietterle im Kampf um den Relegationsplatz nur ein Heimsieg. Doch am Ende stand am Samstag eine bittere 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten VfB Neckarrems - damit büßten die Sportfreunde den Relegationsplatz ein.

„Wir haben aus unserer optischen Überlegenheit zu wenig gemacht und gegen einen clever spielenden Gast verloren. Trotz der Niederlage geben wir nicht auf und werden in den noch ausstehenden zwei Partien alles geben, um das Unmögliche noch möglich zu machen“, erklärte Dietterle. Während die Sportfreunde optisch überlegen wirkten, in der ersten Spielhälfte ein Eckenverhältnis von 7:1 hatten, waren es die Gäste, die das effizientere Spiel an den Tag legten. Zu durchsichtig war der Spielaufbau bei den Sportfreunden und es fehlten die Überraschungsmomente, um den Gast in Verlegenheit zu bringen. Anders dagegen die Gäste, die den ersten Warnschuss nach 29 Minuten abgegeben haben. Der quirlige Neckarremser Popescu war es, der Felix Gruber austanzte, doch dessen Hereingabe Spiegelhalter über das Dorfmerkinger Gehäuse drosch. Wer nun dachte, dass dies eine Signalwirkung für die Sportfreunde war, sah sich getäuscht. Drei Zeigerumdrehungen später dieselbe Situation. Blitzschnell überbrückten die Gäste über drei Stationen das Mittelfeld, Popescu bediente seinen Sturmpartner Spiegelhalter und es hieß 0:1.

Rückstand zeigt Wirkung

Dieser Rückstand zeigte nun etwas Wirkung bei den Sportfreunden und nach 40 Minuten folgte der zu diesem Zeitpunkt dann verdiente Ausgleichstreffer. Nietzer drang über die linke Seite in den Strafraum ein, bediente Benjamin Schiele und dessen Flachschuss schlug unhaltbar im Neckarremser Gehäuse ein.

Kurz vor dem Pausenpfiff hätten die Sportfreunde dann noch in Führung gehen können, doch Nietzer scheiterte knapp. In der zweiten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe: Die Partie wog nun hin und her, ohne dass sich beide Teams klare Torchancen erspielten. Kein Vorbeikommen gab es für die Dorfmerkinger Stürmer am überragenden Abwehrspieler der Gäste, Pero Mamic.

Auf der Gegenseite war es Ribeiro der die Dorfmerkinger ein ums andere mal vor Probleme stellte. So kam es dann in der 89. Minute wie es kommen musste. Ein schneller Konter, das Leder kam zu dem eingewechselten Scimenes und dieser drosch den Ball aus halblinker Position unhaltbar in die Dorfmerkinger Torwinkel. Groß war der Jubel des Gastes über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Hängende Köpfe dagegen bei den Sportfreunden über eine nicht einkalkulierte Niederlage. Zu allem Überfluss holte sich noch Kapitän Niklas Weißenberger in der Schlussminute noch die gelb-rote Karte. Durch diese Niederlage und den gleichzeitigen Siegen der Verfolger Hollenbach und Ilshofen (noch ein Nachholspiel am Mittwoch Calcio Leinfelden-Echterdingen), können die Sportfreunde den Relegationsplatz aus eigener Kraft nicht mehr erreichen.