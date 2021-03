Das THG tanzt mit der Maus

Mit viel Engagement und Freude haben die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 des Aalener Theodor-Heuss-Gymnasiums an einer digitalen Mitmachaktion des Westdeutschen Rundfunks teilgenommen. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Sportlehrerinnen und -lehrern sowie der SMV der Schule. Der WDR hat Fünf- bis Zwölfjährige aufgerufen, beim Videoprojekt „Hier tanzt die Maus“ teilzunehmen. Dafür wurde eine Choreographie einstudiert und auf dem Pausenhof aufgenommen. Das Ergebnis wird auf der Homepage des THG veröffentlicht. Tänzerinnen und Tänzer sind aufgefordert, sich an der Abstimmung zu beteiligen, ob das Tanzvideo eingeschickt wird und somit an einer bundesweiten Auslosung des WDR teilnimmt. Die besten Einsendungen werden eine virtuelle Maus-Tanzgruppe bilden, deren Show am 8. Mai bei einem Livestream-Konzert „Tanz mal mit der Maus“ in Köln gezeigt werden soll. Als Gewinn locken Freikarten für das im September geplante „Konzert mit der Maus“ in der Kölner Philharmonie.