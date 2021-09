Das Theater startet in die neue Saison

Gemeinsam mit dem Kino am Kocher, der Musikschule und „Kultur und Event“ huldigt das Theater der Stadt Aalen mit „KubAA tanzt“ am Freitag, 17. September, der Hitze des Spätsommers. Ab 18 Uhr sind Besucherinnen und Besucher unter Beachtung der 2G-Regelung eingeladen, im Theatersaal zu tanzen. Ab 21 00 Uhr wartet eine Live-Band zudem mit lateinamerikanischen Rhythmen auf. Die 2G-Regelung wird hier nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung angewandt: Nur Geimpften oder nachweislich Genesenen ist im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus die Teilnahme an der Veranstaltung möglich, um die Sicherheit der Tänzerinnen und Tänzer zu gewährleisten.

Am Samstagmorgen eröffnet das Theater ab 10 Uhr mit einem Umzug durch die Altstadt die neue Spielzeit. Musikalisch begleitet werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters dabei durch das Saxophonquintett der Musikschule Aalen.

Erste Vorstellungen zeigt das Theater am kommenden Sonntag, 19. September, am „Sonntag a la kubAAna“: Mit Paul Maars „Kikerikiste“ erzählt das Theater um 12 Uhr seinem jungen Publikum ab vier Jahren eine Geschichte voller Witz über die Kraft der Freundschaft. Um 16 Uhr stellen sich hingegen zwei langohrige Nagetiere auf dem „Planet der Hasen“ drängenden Zukunftsfragen. Schließlich gehört die Bühne ab 18 Uhr den Opernfestspielen Heidenheim, welche die sehr erfolgreiche Pop-up Oper über Georg Elser zeigen. Ergänzt werden die Vorstellungen unter anderem durch eine Vorschau auf die erste Premiere der Saison „Frankenstein“ in einem Gespräch mit Regie und Dramaturgie sowie durch Einblicke in „Romeo und Julia“.

Bei bei allen Veranstaltungen des Theaters am Sonntag gilt die 3G-Regelung, die es neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getesteten erlaubt, teilzunehmen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein aktueller und bereits vor dem Besuch des Theaters durchgeführter negativer Test. Das Theater kann selbst keine Testmöglichkeit vor Ort anbieten.