Das Spiel mit den Kegeln

Vor Kurzem ermittelten die Sportkegler des Bezirks Ostalb Hohenlohe auf den Bahnen Schwabsberg (KC-Bahnen), Abtsgmünd (Kochertalmetropole) und Schrezheim (Kegeltreff am Kloster) und Oberkochen (Kocherbahnen) die Bezirksmeister 2019.

Gespielt wurde im 120 Wurf Modus mit Kegelwertung, wobei auf jeder Bahn 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf ins Abräumen zu bewältigen hatte. Zunächst fand der Vor- und dann der Endlauf statt. Damit waren für jeden Akteur an diesen zwei Tagen insgesamt 240 Wurf zu absolvieren.

36 Starter bei den Männern

Die Männer stellten mit insgesamt 36 Startern das stärkste Teilnehmerfeld. Hier rangen sieben Starter auf den Bahnen des KC Schrezheim (Vorlauf) und Schwabsberg (Endlauf) um das Ticket zu den Württembergischen Meisterschaften 2018 in Alb-Donau, KV Geislingen. In diesem Teilnehmerfeld gab es keinen klaren Favoriten. Fabian Lutz, Jovan Sokac (KC Schrezheim), Stefan Zürn (SKC Gaisbach wurden bei den Insidern Platzierungen auf dem Podest zugetraut.

Sokac setzt sich an die Spitze

Bereits am Vortag zeigte sich, dass die Insider mit ihrer Prognose gar nicht schlecht lagen. Mit der Tagesbestleistung von 623 Kegeln setzte sich Jovan Sokac an die Spitze, gefolgt von seinen Mannschaftskameraden Andre Gubitz (605) und Enrico Grunert (583).

Auf den Bahnen des KC Schwabsberg trumpfte Jovan Sokac vom KC Schrezheim mit der Turnierbestleistung von 641 Kegeln auf und sicherte sich Platz eins mit der Gesamtkegelzahl von 1264. Knapp dahinter, mit 1214 Kegeln sicherte sich Andre Gubitz die Vizemeisterschaft. Den Erfolg der Schrezheimer Kegler rundete noch Enrico Grunert mit Platz drei und der Gesamtkegelzahl von 1187 ab.

Die Platzierungen, der für die Württembergischen Meisterschaften qualifizierten Spieler (Vorlauf/Endlauf/Total): 1. Jovan Sokac (KC Schrezheim) 623/641/1264; 2. Andre Gubitz (KC Schrezheim) 605/609/ 1214; 3. Enrico Grunert (KC Schrezheim) 583/604/1187; 4. Stefan Zürn (SKC Gaisbach) 569/577/1146; 5. Fabian Lutz (KC Schrezheim) 577/561/1138; 6. Christian Haftl (KV Aalen) 570/563/1133; 7. Dejan Markovski (TSV Essingen) 578/543/1121.

Einen harten Kampf um die Podestplätze lieferten sich die U 23 männlich. Ganze fünf Holz entschieden die Platzierung der Plätze eins bis drei. Folgende Spieler lösten das Ticket für die Württembergischen Meisterschaften im Bezirk Mittlerer Neckar auf den Bahnen des VfL Sindelfingen. 1. Theo Müller (KV Aalen) 551/583/1134; 2. Karl Weidenbacher (TSV Westhausen) 581/553/1134; 3. Melvin Rohn (KC Schwabsberg) 583/546/1129; 4. Marius Kuhn (KC Schwabsberg) 555/555/1110; 5. Simon Keutschegger (SKG Böbingen) 572/536/1108.

Schwache Beteiligung bei den Frauen

Eine schwache Beteiligung erfuhren die Bezirksmeisterschaften bei den Frauen. Lediglich sechs Spielerinnen maßen sich hier im sportlichen Wettstreit auf den Bahnen des KC Schrezheim und KC Schwabsberg. Für diese ging es darum sich eines der vier Tickets zu den Württembergischen Meisterschaften zu lösen.

Die Qualifizierten: 1. Sabina Sokac (KC Schrezheim) 566/558/1124; 2. Meike Klement (KC Schrezheim) 523/596/1119; 3. Sandra Winter (KC Schrezheim) 519/552/1071; 4. Tanja Gebauer (SKC Gaisbach) 535/533/1068.

Nur unwesentlich stärker war die Beteiligung bei den U 23 weiblich. Franziska Zimmermann vom SKC Gaisbach wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich souverän die Meisterschaft. Die weiteren Platzierungen: Franziska Zimmermann (SKC Gaisbach) 607/607/1182; Laura Runggatscher (KC Schrezheim) 552/552/1117; Kathrin Magel (SKC Gaisbach) 518/518/1085; Jasmin Keim (TV Niederstetten) 506/506/1049; Larissa Drewke (KC Schrezheim) 516/516/993; Nadine Hägele (KV Aalen) 485/485/985.

Die Senioren ermittelten ihren Meister auf den Bahnen in der Abtsgmünder Kochertalmetropole. Bei den Senioren A (Ü 50) gingen insgesamt zehn Spieler an den Start und stritten sich um drei Startplätze zu den Württembergischen Meisterschaften am 18. und 19. Mai im Bezirk Mittlerer Neckar auf den Bahnen des SV Mettingen.

An Helmut Freymüller, SKC Markelsheim, ging auch in diesem Jahr kein Weg vorbei. Mit zweimaliger Tagesbestleistung von 540 und 561 Holz sicherte er sich souverän die Meisterschaft. Das Ticket nach Mettingen lösten: 1. Helmut Freymüller (SKC Markelsheim) 540/561/1101; 2. Rainer Floßmann (SKC Gaisbach) 510/557/1067; 3. Martin Alker (ESV Crailsheim) 531/520/1051. Dieter Theumer vom KC Schrezheim konnte seinen Titel vom Vorjahr mit zweimaliger Turnierbestleistung von 574 und 563 Kegeln in überlegener Manier verteidigen. Hier die weiteren Platzierungen: 1. David Theumer (KC Schrezheim) 574/563/1137; 2. Werner Raschdorf (TV Niederstetten) 541/517/1058; 3. Bruno Lang (SKC Markelsheim) 515/ 540/1055.

Wie im Vorjahr maßen sich in der Klasse Ü 70 Helmut Theimer (ESV Crailsheim) und Friederich Schmid, Günther Schaufuß und Wilhelm Kaiser (alle SK GAW-Oberkochene.V im sportlichen Wettstreit. Endstand: 1. Helmut Theimer 1053, 2. Fritz Schmid 1046, 3. Wilhelm Kaiser 994, 4. Günter Schaufuß 987 Kegel.

Bei den Seniorinnen A ging Maria Klissenbauer als einzige an den Start und erzielte mit 469 im Vorlauf und 471 im Endlauf insgesamt 940 Kegel.

Bei den Seniorinnen B lieferten sich Regine Jooß und Karin Seitz vom SV Göggingen einen heißen Tanz um den Titel. Das Ergebnis: 1. Regine Jooß (SV Göggingen) 521/537/1058; 2. Karin Seitz (SV Göggingen) 514/543/1057; 3. Margareta Stegmaier (KC Schrezheim) 501/524/1025. Bei den Bezirksmeisterschaften im Lockkugelspiel belegten die Sportler folgende Platzierungen: 1. Rose Rieck (SV Göggingen) 491/504/995; 2. Dorothea Herrmann (SK GAW-Oberkochen) 505/487/992; 3. Dagmar Müller (SW Abtsgmünd) 482/507/989. Männer: 1. Wolfgang Schneider (SW Abtsgmünd) 535/560/1095; 2. Helmut Gerlach (SK GAW-Oberkochen) 497/518/1015; 3. Rudolf Fuchs (KV Aalen) 454/537/991.