Das Sophisticated Orchestra spielt in der Villa Stützel

An diesem Freitagabend, 30. September, um 20.30 Uhr gibt’s das letzte Konzert aus der Reihe der Sommerkonzerte im Salon der Villa Stützel in Aalen. Dabei lädt das Sophisticated Orchestra ein und nimmt die Gäste mit auf eine swingig-elegante und kuriose Zeitreise zu dem Rhythmus, zu dem in den Weltmetropolen wieder getanzt wird. Das Sophisticated Orchestra begleitet Axel Nagel am Mikrofon, an der Gitarre und am Theremin. Nagel wird durch die feine Dynamik des Orchesters viel Raum für seine Bariton-Stimme bekommen. Zusammen mit Andrew Andrews am Schlagzeug und Georg Bomhard am Kontrabass wird er Musikperlen aus der frühen Zeit des Jazz interpretieren. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt’s bei Reservix und unter 0162 / 9467882.