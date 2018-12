Das soll 2019 in Aalen geändert werden

Für die Zukunft ihres Bau- und Grünflächenbetriebs will die Stadt ein Gesamtkonzept erstellen. Das ist ein Ergebnis der weiteren Beratungen der Fraktionsanträge zum Aalener Haushaltsplanentwurf 2019 im Gemeinderat.

Die CDU-Fraktion hatte gefordert, für den Bauhof drei neue Personalstellen zu schaffen. Die Grünen hatten eine Verbesserung der sanitären Anlagen im Bauhof gefordert. Tendenziell, so heißt es in der Stellungnahme der Stadt, sei die Integration der Stadtgärtnerei in den jetzigen Bauhof-Standort vorgesehen, was eine Gesamtplanung erforderlich mache. Durch die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen solle außerdem die Produktivität mit dem vorhandenen Personal erhöht werden. Angedacht, so hieß es in der Sitzung, sei zudem zu prüfen, ob sich künftig zwischen Bauhof und Stadtwerken Synergien ergeben könnten. All diese Überlegungen sollen nun in eine Gesamtkonzeption für den Bau- und Grünflächenbetrieb münden.

Weitere Beschlüsse und Entscheidungen zu den Haushaltsanträgen der Fraktionen: