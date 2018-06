Das sind die Spielregeln für den Autokorso

Jetzt wird’s ernst: Seit Donnerstag läuft die Fußball-WM in Russland, die deutsche Nationalelf hat am Sonntag ihr erstes Spiel. Was zugleich auch in Aalen den Startschuss für sämtliche Public Viewings bedeutet – und für Autokorsos und andere Jubelbekundungen, je nachdem, wie erfolgreich sich die jeweils favorisierte Mannschaft des Herzens schlägt. Bei allem möglichen Jubel und bei aller Feierlaune: Es gibt aber auch während einer WM ein paar Regeln, welche die Fans beachten sollten.

Autokorsos sind auch in Aalen erst richtig ein Phänomen seit dem deutschen „Sommermärchen“ von 2006. Jetzt, zwölf Jahre später, „haben wir Erfahrung aus sechs Welt- und Europameisterschaften“, sagt Bernhard Kohn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Sein Fazit dabei: „Wir sind bislang ordentlich davon gekommen – höchstens mit einem blauen Auge.“ Sieht man es streng nach Gesetz, habe ein Autokorso auf der Straße eigentlich gar nichts verloren, sagt Kohn. Denn wollte er richtig legal sein, müsste er angemeldet und behördlich genehmigt werden. Bei spontanen Jubelgefühlen allerdings ein schwieriges Unterfangen. „Also wird er im Wesentlichen toleriert“, beschreibt Kohn die Grundhaltung der Polizei.

Es gibt Änderungen

Bei den zurückliegenden sechs Welt- und Europameisterschaften hat sich „die“ Korsostrecke in der Aalener Kernstadt längst etabliert: Friedichstraße, Friedhofstraße, Westlicher und Nördlicher Stadtgraben, Bahnhofstraße, Stuttgarter Straße und wieder auf die Friedrichstraße. Rund herum um die „gute Stube“, sozusagen. Doch Achtung: Diesmal gibt’s Änderungen.

Zum einen ist der Sparkassenplatz am Übergang von der Bahnhofstraße in die Stuttgarter Straße wegen des Public Viewings der Kreissparkasse voll gesperrt. Und wie jeder Autofahrer müssen auch die Korsofahrer brav der Umleitungsstrecke folgen: von der Bahnhofstraße hinein in die Schubart- und von dort in die Johann-Gottfried-Pahl-Straße, weiter zum Kreisverkehr hinter der Kreissparkasse, unter der Hochbrücke hindurch und am Polizeirevier wieder in die Stuttgarter Straße. „Unkritisch und länger im Verlauf“, beschreibt Kohn die Umleitungsstrecke auch unter Korso-Gesichtspunkten. Die längere Strecke könnte „stehende“ Korsos, die es ob der großen Zahl an Fahrzeugen schon gegeben habe, vermeiden. Ein Nadelöhr in einem solchen Fall sieht Kohn aber am Kreisel zwischen Sparkasse und Hochbrücke. Wer also zu möglichen „Korsozeiten“ als unbeteiligter Autofahrer unterwegs sei, sollte diesen Punkt besser meiden, so Kohns Rat. Was auch für Anwohner in der Altstadt gelte, die dort vielleicht einen Parkplatz haben. „Lieber das Auto rechtzeitig rausparken“, meint Kohn für all diejenigen, die im Bedarfsfall schnell weg müssen oder sich nicht unnötig ärgern wollen.

Rechts vor links gilt auch hier

Zweite Änderung auf Aalens Korsostrecke: Ein großer Teil von ihr, nämlich von der Roschmann-Kreuzung bis zur Bahnhof- beziehungsweise diesmal auch Johann-Gottfried-Pahl-Straße, ist inzwischen durchgängige 20er-Zone. „Dieses Tempo war bei den Korsos bisher schon nie ein Problem, schneller geht’s sowieso nicht“, sagt Kohn. Mit der Ausweisung als 20er-Zone hat sich an einigen Stellen aber die Vorfahrtsregelung geändert: Im 20er-Bereich gilt grundsätzlich rechts vor links. Das, so Kohn, müssten auch die Fahrer im Autokorso beachten. Schon deshalb, weil im Schadensfall die Schuldfrage einzig nach diesem Aspekt geklärt werde: Wer hat die Vorfahrt missachtet?

Außenbewirtung: Nägel gelten

Und noch etwas hat sich seit dem letzten großen Fußballturnier, der Europameisterschaft vor zwei Jahren, geändert: Für die Gastronomen, die in der Fußgängerzone Außenbewirtung haben und vielfach auch jetzt wieder Public Viewing anbieten, gibt’s die Messingnägel im Boden, die jene Fläche kennzeichnen sollen, die den Wirten zum Aufbau von Tischen und Stühlen erlaubt ist und für die sie auch an die Stadt bezahlen. Außerdem soll die Kennzeichnung sicherstellen, dass keine Rettungswege zugestellt werden. Was aber, wenn die Zahl der Fußballfans beim Public Viewing deutlich größer ist als die erlaubte Fläche hergibt? Die Gastronomen hätten grundsätzlich ihre genehmigten Sondernutzungen einzuhalten, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Karin Haisch. Wenn die Wirte aufgrund des Public Viewings ihre Sondernutzungserlaubnis ausdehnen möchten, müssten sie dies beim Ordnungsamt beantragen. Dies sei schon bisher gute Übung gewesen und habe auch funktioniert.

Appell: Rücksicht nehmen

Im Übrigen verweist Haisch darauf, dass – wie die Polizei – auch die Stadt auf die WM eingestellt sei. Es gebe gemeinsame Absprachen. Zu denen gehöre etwa, dass von Fußgängern stark frequentierte Verkehrsbereiche für Autokorsos gesperrt seien. Denn die Trennung zwischen Fußgängern und Autos sei zur Vermeidung von schweren Unfällen unumgänglich. Weshalb Polizei und Stadt auch gemeinsam an alle Bürger und Fußballfans appellierten, gegenseitig Rücksicht zu nehmen sowie Vernunft und Toleranz walten zu lassen. „So kann zum wiederholten Male in Aalen ein friedliches Fußballfest erlebt werden“, heißt es bei der Stadt.

Das sind die Spielregeln

All das, was in der Straßenverkehrsordnung und in der Straßenverkehrszulassungsordnung steht, gilt natürlich auch für diejenigen, die während der Fußball-WM an einem Autokorso teilnehmen, sagt Polizeisprecher Bernhard Kohn. Demnach gilt:

Wer beim Fußballschauen Alkohol konsumiert, sollte schon dabei daran denken, dass er sich hinterher vermutlich nicht mehr hinters Steuer setzen darf.

Die Ampeln und deren Rotlicht zu beachten gilt für Korsoteilnehmer ebenso wie das Gebot, Abstand zum Vordermann zu halten.

Wer im Auto sitzt, muss sich auch im Korso anschnallen. Für den Fahrer ist das Handy tabu. Selfies könnten also ganz schön teuer werden.

Auch im Korso dürfen sich Autos nicht plötzlich in „Krawallkübel“ verwandeln. Der Lärm, ob aus der Kehle, dem Radio, von irgendwelchen „Jubelinstrumenten“ oder einfach von der Autohupe, darf die Aufmerksamkeit des Fahrers ebenso wenig beeinträchtigen wie die Umgebung.

Weil ein Auto kein Omnibus ist, darf es auch im Korso nicht mit Personen überladen werden. Das Sitzen auf der Motorhaube ist ebenso wenig zulässig wie das Stehen im Cabrio. Zu achten ist auch darauf, dass keine Gegenstände (etwa Fahnen) am Auto weit überstehen. Auch dürfen weder die Autobeleuchtung noch die Kennzeichen etwa mit Fahnen verdeckt sein.

Auch im Korso muss jeder Fahrer jederzeit herannahenden Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst Platz machen können. Die Korsofahrer müssen hier sogar besonders rechtzeitig reagieren.

Tabu ist schließlich der Einsatz von Pyrotechnik, Knallern oder anderen Feuerwerkskörpern, im Autokorso ebenso wie für Fans, die zu Fuß unterwegs sind. Hier gilt, dass solche Dinge nur vom Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen abgebrannt werden dürfen.