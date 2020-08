Programmplanung, Vorführtechnik und Filmabrechnungen – das sind üblichen Tätigkeiten der Teams vom Kino am Kocher. Jetzt allerdings sind die ehrenamtlichen Helfer der Kino-Genossenschaft im neuen Domizil im Kulturbahnhof mit anderem beschäftigt: Werkstatt-Arbeiten sind zu bewältigen. Koordiniert und angeleitet werden die Baustelleneinsätze von Jan Lugtenburg, Aufsichtsrat der Kinogenossenschaft, sowie Mitgliedern des Vorstands.

„Das wird das schönste Programmkino weit und breit“, sagte OB Thilo Rentschler, über das Engagement der Ehrenamtlichen und den erreichten Baufortschritt. Die Kinoleute haben sich ins Zeug gelegt, gilt es doch bis zur Eröffnung des neuen Programmkinos im Oktober aus einem „veredelten Rohbau“ in Eigenleistung betriebsbereite Kinoräume zu machen. Eine echte Herausforderung für die Kinogenossenschaft mit inzwischen nahezu 600 Mitgliedern. Man sei voll im Zeitplan, betont Jan Lugtenburg, die coronabedingte Verzögerung habe man wieder aufholen können. Die Helferdienste zu besetzen, sei kein Problem, versichert auch Vorstand Walter Heichel. „Die stehen alle in den Startlöchern und wollen loslegen.“

Auch die Einbauten im Interimsstandort in der Rosa Villa wurden bereits in Eigenleistung von den Kinogenossen inzwischen wieder entfernt. Projektor und weiteres Kinoequipment stehen schon im neuen Kinosaal im Kulturbahnhof für den Einsatz ab Oktober bereit. „Wegen der Corona-Auflagen haben wir uns entschlossen, den Kinobetrieb in der Rosa Villa nach dem Lockdown nicht wieder aufzunehmen und uns voll auf den Neustart im Kulturbahnhof zu konzentrieren“, berichtet Jürgen Volmer, als Vorstandsmitglied für die Programmgestaltung des Kinos zuständig.

Die Unterkonstruktion für die Sitzplatzpodeste im neuen Kinosaal ist bereits montiert und die Arbeitseinsätze für die Kinogenossen sind eingetaktet. Der neue Kinosaal wird in sieben Reihen 88 Sitzplätze haben, man kann später zwischen Einzel- oder Doppelsessel wählen. Das Kino ist barrierefrei, über eine Rampe kommen Rollstuhlfahrer zu ihren Plätzen in der erhöhten ersten Reihe. Beim Einbau haben die Kinogenossen auf großzügige Sitzabstände geachtet, „damit auch größere Kinofans bequem sitzen können“, erläutert Lugtenburg. „Das kommt uns jetzt auch wegen der Corona-Situation zu gute.“

Die Reihen und Plätze sind in leichter Rundform zur Leinwand hin angeordnet, so dass von jedem Sitzplatz aus optimale Seh- und Hör-Erlebnisse garantiert sind Derzeit werden von der ehrenamtlichen Nähgruppe Vorhänge in Raumhöhe genäht, die an den bereits montierten Schienen befestigt werden sollen, um die Akustik zu optimieren. Eine Filmauswahl für Oktober und für das Eröffnungsprogramm steht bereits so gut wie fest, berichtet Jürgen Volmer. Passend zur Eröffnungspremiere des Theaters mit dem Stück „Romeo und Julia“ wird das Kino am Kocher den Film „Shakespeare in Love“ zeigen.