Das sagt Hofens neuer Ortsvorsteher Christian Wanner zu seinem Posten

Christian Wanner ist Hofens neuer Ortsvorsteher. Er ist 43 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder, ist Kaufmännischer Leiter bei der Firma Telenot. Unser Mitarbeiter Markus Lehmann fragte nach, was er im kleinsten Aalener Stadtbezirk erreichen will.

Wie sehen Sie sich in dem Posten als Ortsvorsteher?

In der Funktion als Ortsvorsteher ist Verhandlungsgeschick, Organisationstalent und Diplomatie gefragt. Aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung bringe ich diese Eigenschaften mit. Hier geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern die Interessen der Gemeinde Hofen und die dazugehörigen Ortschaften zu vertreten, fördern und voranzutreiben, unterstützt durch einen ambitionierten Ortschaftsrat, der geschlossen hinter mir steht. Gemeinsam werden wir die anstehenden Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger entscheiden.

Wie steht Hofen momentan da?

Hofen wurde bereits in der Vergangenheit sehr gut vertreten. Eine intakte und generationsübergreifende Dorfgemeinschaft mit lebendigem, aktivem Vereinsleben zeichnet uns aus. Wir wohnen in einer idyllisch schönen Landschaft mit einer gut aufgestellten Infrastruktur. Durch den Kindergarten und die Grundschule ist die Basis an Betreuung und Förderung gegeben. Eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen, dem Kindergarten und der Schule soll auch weiterhin grundlegend Bestand unserer Ortschaftsratstätigkeit sein.

Was wollen Sie für Hofen erreichen?

Der Dorfplatz der Gemeinde soll neu gestaltet werden und als zentraler Treffpunkt zu Begegnungen für Jung und Alt einladen.

Das Rathaus ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss energetisch renoviert werden. Auch in den Bereichen „barrierefrei“ und „behindertengerecht“ stehen Anpassungen an. Ein weiteres wichtiges Thema zur Ortsentwicklung ist die Wohnraumschaffung für alle Generationen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte zur Deckung des vorhandenen Bedarfs. Grundsätzlich wollen wir die Attraktivität des Ortes weiter steigern und uns der Zukunft unseres Ortes stellen. Sei es durch Sicherstellung der Infrastruktur, verbesserte Anbindung an den ÖPNV, Erweiterung des Kindergartens oder die Verbesserung der Schulwegesicherheit in die weiterführenden Schulen, um nur noch ein paar weitere Beispiele zu nennen. Im ersten Schritt muss sich der zum größten Teil neu aufgestellte Ortschaftsrat positionieren und die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen sondieren.