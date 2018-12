Das Gießereiunternehmen SHW CT aus Wasseralfingen gibt auf. Die Suche nach einem neuen Investor nach der verkündeten Insolvenz blieb erfolglos. Am Donnerstag mussten die Verantwortlichen ihren 150 Mitarbeitern sagen, dass sie entlassen werden. So fallen die Reaktionen in der Region aus:

Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen: Es sei eine „sehr traurige Betriebsversammlung“ gewesen, die da am frühen Donnerstagnachmittag in der Wasseralfinger SHW-Gießerei stattgefunden habe, berichtet Hamm. Die rund 150 Mitarbeiter hätten die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Unternehmens mit großer Betroffenheit aufgenommen, sie seien regelrecht schockiert gewesen.

Die große Frage sei nun, so Hamm, was am Ende für die Mitarbeiter von SHW CT übrig bleibe. Nach Insolvenzrecht geregelt seien eine maximale Abfindung von zweieinhalb Monatsgehältern für jeden Mitarbeiter, aber auch die Vorgabe, dass ein Sozialplan nicht mehr als ein Drittel der noch frei verfügbaren Masse beinhalten dürfe. Was am Ende ausbezahlt werde, müsse jetzt durch das Abarbeiten der Aufträge bis März erwirtschaftet werden. Erschwerend komme dabei die Tatsache hinzu, dass manche Kunden in den letzten Tagen noch bereits erteilte Aufträge wieder storniert hätten. „Wenn alles gut geht, reicht es für die zweieinhalb Monatsgehälter“, sagt Hamm. Was für ihn am Ende gerade noch „ein Tröpfle auf den heißen Stein wäre“, wenn man bedenke, dass nicht wenige der SHW CT-Beschäftigten den „Knochenjob“ in einer Gießerei schon seit vielen Jahren machten.

Gelände und Flächen von SHW CT, so erklärt Hamm weiter, steckten in einer eigenen Immobiliengesellschaft und dienten den Banken als Sicherheit, stünden für die verfügbare Masse also gar nicht zur Verfügung. Insofern sei das für die Beschäftigten alles andere als eine „vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung“. Der größte Teil von ihnen sind laut Hamm vom Unternehmen vielfach selbst ausgebildete Gießereimechaniker, der Rest der Mitarbeiter sei als Mechaniker, Schlosser oder als An- und Ungelernte tätig. Für eine Beschäftigungsgesellschaft reiche das Geld nicht. Weshalb er leider davon ausgehen müsse, dass ein Großteil der Beschäftigten am Ende erst einmal in die Arbeitslosigkeit fallen werde. „Wir versuchen, so viel wie möglich noch hinzukriegen, aber wir wollen auch keine falschen Hoffnungen wecken“, sagt Hamm.

Thilo Rentschler, Oberbürgermeister der Stadt Aalen: Bislang habe die Stadt Aalen nach den mehrfachen Informationen durch den SHW CT-Sanierer Marcus Katholing an eine Fortführung unter einem neuen Investor geglaubt, sagt der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Jetzt sei es mehr als bedauerlich, dass dieser Traditionsbetrieb, „der wie kein zweiter die Montanindustrie in der Region verkörpert“, seine Produktion nun einstellen werde.

Die Gießereibranche, so Rentschler weiter, befinde sich weltweit in einem gewaltigen Umbruch. Es gelte, die hier in Aalen vorhandene und eng mit SHW CT verbundene Bergwerks- und Gießereitradition sowie die damit verbundenen Kompetenzen zu bewahren. Die Stadt, so sagt der OB, sei stets in die Sanierungsbemühungen des Unternehmens eingebunden gewesen. „Ich hoffe und wünsche, dass möglichst viele der SHW CT-Mitarbeiter rasch in anderen Firmen in der Raumschaft einen neuen Arbeitsplatz finden“, so Rentschler.

Andrea Hatam, Ortsvorsteherin Wasseralfingen: Für Hatam ist die angekündigte Schließung der Wasseralfinger SHW-Gießerei „ein verdammt harter Schlag“, und das auch noch kurz vor Weihnachten. Das Aus für den hier beheimateten ältesten Industriebetrieb Deutschlands sei „ein Schock für Wasseralfingen und die ganze Gegend“, sagt Hatam auf Nachfrage. Das Schlimmste sei aber das Schicksal, das nun den 150 Beschäftigten und deren Familien drohe.

Und das nach einer Zitterpartie über Jahre hinweg, bei der man immer wieder gehofft habe, dass sich für das Unternehmen seine stabile, dauerhafte Lösung abzeichnen werde. Hatam verweist schließlich auch auf das zu SHW CT gehörende Museum, dessen Exponate in Zusammenhang mit der Unternehmensschließung jetzt „keine Beine“ bekommen dürften. Sie seien vielmehr ein ganz wichtiger Bestandteil der Wasseralfinger Geschichte und müssten vor Ort bleiben.