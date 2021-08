Das Radball-Oberhaus trifft sich in Hofen

Das ist doch mal wieder ein echter Leckerbissen. An diesem Samstag und Sonntag steigt das Finale und Halbfinale der U 23-Deutschlandpoka1 in der Glück-Auf-Halle in Hofen.

Die Lokalmatadoren und Vorjahres-Zweiten Magnus Öhlert und Dennis Berner haben sich im Viertelfinale gegen Darmstadt abermals als Zweite fürs Halbfinale qualifiziert und empfangen ein starkes Teilnehmerfeld. Die Halbfinalturniere werden am Samstag ab 13 Uhr in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ parallel auf zwei Spielfeldern ausgetragen.

Die Gruppe 1 besteht dabei aus dem Vorjahressieger, VC Darmstadt, RSV Hähnlein und RVW Naurod aus Hessen, dem SV Ehrenberg aus Thüringen, dem RCV Prechtal (Baden) und dem RVM Bilshausen (Niedersachsen). Die Lokalmatadoren spielen in der Gruppe zwei, in der einige Schwergewichte zu finden sind. Neben den Vorjahreszweiten Dennis Berner und Magnus Öhlert vom RKV Hofen treten in der Gruppe der Vorjahresdritte RSV Sangerhausen aus Sachsen Anhalt, der Deutsche Meister U 19 aus 2020 vom RSV Großkoschen (Brandenburg), der RfV Wiednitz (Sachsen) und die beiden Württembergischen Teams aus Gärtringen und Konstanz an.

Aus beiden Halbfinalgruppen erreichen die ersten vier Teams das Finale, in dem letztlich der Sieger des Deutschlandpokals ermittelt wird.

Nach einem fulminanten Heimdebüt im vergangenen Jahr wollen Berner/Öhlert in jedem Fall wieder mitreden, wenn es am Sonntag im Finalturnier um den Deutschlandpokal geht. Diesen spielen die letzten acht Teams untereinander aus. Einfach wird es für keine Mannschaft werden, die Zuschauer erwarten daher sicherlich spannende und hochklassige Radballspiele.