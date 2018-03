Das Puzzle fügt sich zusammen

So langsam bekommt – auf gut Schwäbisch – „dia Sach’ a G’sicht“. Die ersten Gespräche liefen schon im vergangenen Sommer. Jetzt hat die Musikschule den Beitrag erläutert, den sie für das Stück „Wir sind die nebelfreie Stadt“, das am 4. Mai ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen ist, leistet. Zu den gut 70 Akteuren des Bürgerchors kommen bei dieser Kooperation von Stadttheater und Musikschule im Rahmen des Aalener Theaterrings noch 40 Schüler der Musikschule und etwa 25 junge Sänger der Aalener Jugendkantorei hinzu.

Gut 140 Akteure auf der Bühne

Unter der Gesamtleitung von Tina Brüggemann (Theater der Stadt), Thomas Haller (Kirchenmusikdirektor) und Michael „Flex“ Flechsler (Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle) werden also gut 140 Aalener auf der Bühne stehen. Von der Musikschule, so erläutert deren Leiter Chris Wegel, kommen mehrere Gruppen: das Percussionsensemble von Philipp Schiegl, die Ballettklasse von Raina Hebel und Elena Wirth, Wegels Marching Band und die so genannte „Balkan“-Band, die, so Wegel, gar nicht so arg viel von Balkan hat und überwiegend aus Lehrern der Musikschule besteht. Raina Hebel stellt zum Beispiel mit ihrer Klasse Schubarts Verhaftung szenisch nach. Schiegls Percussionsanesemble begleitet unter anderem mit Body-Percussion den Teilort-Rap, mit dem das Stück beginnt.

Seit Herbst übt der Bürgerchor immer mittwochs und hat auch schon ein Probenwochenende im Kloster Neresheim hinter sich. Nun fügen sich so langsam die weiteren Teile zu einem Ganzen. In der vergangenen Woche war eine Abordnung der Percussionisten in der Chorprobe, am vergangenen Mittwoch hat die Marching Band mit dem Chor erste Übergänge geübt. „Die Zusammenarbeit klappt toll. Ich höre nur Gutes“, fasst Alisha Czerlinsky, beim Theater für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, zusammen. Chris Wegel blickt zurück: „Die Kooperation ist die Fortsetzung des Projekts ,Boulevard Ulmer Straße’ und des ,GSA Boogaloos’. Auch da waren wir mit Marching Band und Tänzerinnen schon dabei. Wir sehen uns als Bindeglied zwischen den fünf Teilen, die der Bürgerchor vorträgt.“

Alles wollen die Beteiligten natürlich nicht verraten, aber musikalisch werden auf jeden Fall die Eurovisions-Melodie, „Beethovens „Freude schöner Götterfunken“, Schubarts/Schuberts „Forelle“ und „Im schönsten Wiesengrunde“ auftauchen – teils szenisch, teils rein musikalisch. Ein Ohrenschmaus soll zudem ein Männerquartett mit Haller, Flex und Wegel werden. Wer den zweiten Bass singt, ist noch offen.

„Jetzt beginnt die spannende Phase“, sagt Wegel mit Blick auf den April, „die Berührungspunkte werden immer größer.“ Spätestens am 3. Mai bei der Generalprobe muss alles sitzen. Wegel ist begeistert von der unkomplizierten Zusammenarbeit. „Die kurzen Wege, die gemeinsame Arbeit quasi auf Zuruf“, sagt er. Für ihn sei die Kooperation mit dem Theater und der Jugendkantorei sehr befruchtend: „Schön, dass Aalen solch eine Professionalität hergibt und wir dieses Projekt auch auf diesem hohen Niveau auf die Bühne bringen.“ Jeder fühle sich als Teil eines Ur-Aalener Großprojekts. „Da ist die Energie sofort da“, bilanziert er nach der ersten gemeinsamen Probe am vergangenen Mittwoch.